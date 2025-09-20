Cosenza, pareggio ricco di emozioni con la Casertana: festa dei tifosi sugli spalti

CASERTA – Il match delle tifoserie gemellate termina in parità: 1-1 al “Pinto” fra Casertana e Cosenza. Prima il gol dei padroni di casa, nel secondo tempo il pareggio dei Lupi.

La cronaca della gara

Nel corso dei 15 minuti iniziali il match mostra entrambe le squadre mentre propongono diverse idee in ottica offensiva. L’azione più importante capita al Cosenza dai piedi di Mazzocchi: tiro a giro da fuori al 20′ e grande risposta da parte dell’estremo difensore De Lucia. Cimino ha l’occasione per andare a segno, ma Bacchetti respinge ed evita un tiro veramente pericoloso. La risposta della Casertana arriva dai 40 metri con un tiro di Toscano, bloccato centralmente da De Lucia. Kallon crossa al centro, nessuno tocca la palla e la sfera termina in rete al minuto 35: errore grossolano per la retroguardia rossoblù: campani in vantaggio al termine del primo tempo.

Il Cosenza cerca di ristabilire il match in parità, chiedendo anche un penalty per un fallo su Florenzi, ma l’arbitro fa segno di proseguire. Il pareggio dei calabresi arriva dai piedi di Garritano che non sbaglia da pochi passi, in seguito all’assist fornito dal compagno Mazzocchi. La formazione ospite di crede e sfiora la rete con Ricciardi: decisivo, ancora una volta, il portiere della Casertana. I ragazzi allenati da Coppitelli non stanno a guardare e con Bentivegna fanno tremare la difesa calabrese. Pericolo in pieno recupero per il Cosenza con Cannavò che sfiora di un niente un colpo ravvicinato di testa. Falasca si divora invece un gol a porta quasi sguarnita: termina 1-1 la gara.

Il tabellino di Casertana-Cosenza

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda (30′ st Kontek), Rocchi, Bacchetti (39′ st Falasca), Liotti; Toscano, Pezzella (24′ st Leone), Proia (39′ st Di Tommaso); Kallon, Vano, Bentivegna (30′ st Llano Massa). In panchina: Merolla, Vilardi, Heinz, Galletta, Arzillo, Capasso, Casarotto. Allenatore: Coppitelli.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi (40′ st Cannavò). In panchina: Pompei, Barone, Dalle Mura, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Novello. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco e Laura Gasparini di Macerata. Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. FVS: Antonio Aletta di Avellino.

MARCATORI: 35′ pt Kallon (CA), 15′ st Garritano (CO).

NOTE: spettatori 4mila circa di cui 774 ospiti. Ammoniti: Garritano (CO), Bacchetti, Luciano, Di Tommaso (CA). Angoli: 0-3. Recupero: 4′ pt, 9′ st.