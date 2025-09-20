Rome Open Art: le calabresi Alessandra Federico e Morena De Francesco tra creatività e introspezione

By
Elvira Sangineto
-
0
5
Whatsapp image 2025 09 20 at 13.42.30

ROMA – Dal 12 al 18 Settembre Medina Roma Gallery – spazio espositivo, nel cuore della Capitale, che si occupa di promuovere idee e progetti per la valorizzazione dell’Arte e della Cultura – ha ospitato la mostra collettiva di artisti internazionali, “Rome Open Art”, organizzata da Art Number 23. Un’ampia selezione di opere d’Arte Contemporanea, che spaziano tra diversi stili e tecniche. Ogni artista, con la propria unicità, ha offerto un’esperienza immersiva stimolando creatività e dialogo culturale.

Tra i protagonisti della mostra figurano Alessandra Federico e Morena De Francesco, accomunate dalla passione per la pittura.

L’evento è stato promosso da Art Number 23, collettivo fondato da Constantinos Anjulatos e gestito da artisti e creativi provenienti da tutto il mondo, che si occupa di curare e organizzare mostre e di attivare open call rivolte ad artisti emergenti, studenti d’arte e creativi anche senza qualifica accademiche, offrendogli la possibilità di presentare le proprie opere in contesti internazionali.

Alessandra Federico, laureata in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, ha esposto due opere:
– Armonia e Caos (50×60 cm, acrilico);
– Esplodere (50×60 cm, acrilico).

Whatsapp image 2025 09 20 at 13.41.15
Whatsapp image 2025 09 20 at 13.41.24

Due forze opposte convivono e si intrecciano all’interno delle sue tele: armonia e caos.
“La pittura astratta – afferma Alessandra Federico – è il mezzo attraverso cui rappresento questa dialettica, dove la ricerca dell’ordine convive con l’irruenza del disordine. Ogni quadro nasce da una tensione visiva, un tentativo di dare forma a quella costante oscillazione tra il controllo della composizione e l’imprevedibilità dell’espressione. In un mondo in continuo cambiamento, il mio approccio riflette l’idea che la vera bellezza possa risiedere proprio in questa interazione tra forze contrastanti, dove l’armonia emerge nonostante, o forse grazie, al caos che la genera”.

Federico ha già preso parte a diverse esposizioni internazionali di rilievo:

  • Toronto, Canada: The Holy Art Gallery, Digital show (16th – 18th Dicember 2024);
  • Atene, Grecia: The Holy Art Gallery, Digital show (3th – 11th January 2025);
  • Parigi, Francia: Streeters Gallery, “New Horizons” (4th – 6th April 2025);
  • New York: Streeters Gallery (26th -28th March 2025);
  • Los Angeles: Streeters Gallery (8th -10th March 2025).
Whatsapp image 2025 09 20 at 13.41.49
Alessandra Federico

Morena De Francesco, psicologa clinica, ha portato in mostra tre opere:
– Sexuality, 30×30 cm, acrilico (prima immagine);

– Pensieri intrusivi, 30×40 cm, acrilico (seconda immagine);

– Intrecci, 40×40 cm, acrilico (terza immagine).

Whatsapp image 2025 09 20 at 13.43.12
Whatsapp image 2025 09 20 at 13.43.12 (1)
Whatsapp image 2025 09 20 at 13.43.13

    Da sempre appassionata di pittura, la considera non soltanto un’espressione artistica, ma un vero e proprio strumento di equilibrio e liberazione interiore.
    “Ogni dipinto – afferma De Francesco – è un frammento della mia storia, un’onda di emozioni, ricordi e sogni. A volte nasce dalla leggerezza, altre volte dalla fatica, ma sempre con l’obiettivo di trasformare le mie esperienze in qualcosa con cui gli altri possano entrare in contatto e trovare significato. Per me, dipingere è un atto di autenticità, un invito ad abbracciare fragilità e forza, e a riconoscere che anche dal dolore può nascere bellezza”.

    Whatsapp image 2025 09 20 at 13.42.35
    Morena De Francesco all’inaugurazione della mostra “Rome Open Art”

    Le due giovani artiste calabresi sono pronte a vivere nuovi palcoscenici e sfide creative. L’arte si conferma il linguaggio più autentico e potente per dare voce alla propria interiorità.

    Elvira Sangineto