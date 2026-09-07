“Passaggio alla Luce”: il viaggio iniziatico di Filippo Naccarato conquista il pubblico e guarda al prossimo appuntamento di Cosenza

Un libro che invita a interrogarsi sul senso del cammino umano, sul valore della conoscenza e sulla possibilità di trasformare le esperienze della vita in un percorso verso una maggiore consapevolezza. È “Passaggio alla Luce” di Filippo Naccarato, un’opera che, fin dalla sua presentazione, ha suscitato interesse e partecipazione, aprendo un confronto su temi profondi come la ricerca interiore, la Massoneria Universale, la fratellanza e il rapporto dell’uomo con il proprio destino. L’autore parte da una convinzione suggestiva: “Noi siamo pensieri”. Pensieri che attraversano il tempo, le persone e le generazioni, senza conoscere confini di età, sesso, censo, appartenenza politica o religiosa. Da questa prospettiva prende forma un viaggio che non vuole essere soltanto una descrizione di rituali e simboli, ma soprattutto una narrazione personale, emotiva e umana. È proprio questo uno degli aspetti che caratterizza “Passaggio alla Luce”: il racconto di un’esistenza osservata attraverso le esperienze della vita profana e attraverso il successivo percorso iniziatico dell’autore.

Un libro tra esperienza personale e ricerca interiore

Nella prefazione, Francesco Consalvo sottolinea come il volume non sia una semplice disamina dei rituali e dei simboli della Massoneria, ma rappresenti piuttosto un viaggio intimo, nel quale Filippo Naccarato ripercorre le tappe della propria esperienza. La metafora del viaggio in mare accompagna questa riflessione: la vita come navigazione, fatta di acque tranquille e improvvise tempeste, di albe luminose e notti senza stelle, di approdi sicuri e rotte ancora da scoprire. È una metafora particolarmente significativa per raccontare un percorso nel quale le esperienze personali si intrecciano con la ricerca di una dimensione più profonda dell’esistenza. L’autore ripercorre così la propria via iniziatica, soffermandosi sulle emozioni, sugli incontri con Maestri, Fratelli e Sorelle e sui significati simbolici incontrati lungo il cammino. Il riferimento ai diversi gradi del Rito Scozzese Antico e Accettato (RSSA) diventa quindi parte di una narrazione più ampia, nella quale il simbolismo è accompagnato dalla dimensione umana e dall’introspezione. Come emerge dalla prefazione, il lettore viene invitato a condividere non soltanto la conoscenza acquisita dall’autore, ma anche gli stati d’animo che hanno accompagnato il suo percorso. La lettura diventa, dunque, occasione di confronto.

La presentazione a Camigliatello Silano

Il primo appuntamento dedicato al volume si è svolto sabato 29 agosto 2026, nella sala conferenze dell’Hotel Tasso di Camigliatello Silano, nell’ambito della manifestazione Incontri Silani – percorsi culturali. Al centro dell’incontro c’è stata la presentazione di “Passaggio alla Luce”, edito da Falco, con Filippo Naccarato protagonista di un confronto che ha coinvolto diverse competenze e sensibilità. A dialogare con l’autore sono stati Michele Falco, editore, Francesco Luigi Gallo, docente di Storia e Filosofia, e Alessandro Materazzetti, psicologo del lavoro e delle organizzazioni. L’incontro è stato introdotto e moderato da Sergio Tursi Prato, docente di Storia e Filosofia e giornalista. La partecipazione del pubblico ha confermato l’interesse suscitato dal libro e dai temi proposti. La presentazione si è trasformata così in un momento di approfondimento e dialogo, nel quale il percorso personale raccontato da Naccarato ha rappresentato il punto di partenza per riflettere su questioni più universali: la ricerca della propria strada, le scelte compiute, le difficoltà incontrate e il desiderio di guardare al futuro con una rinnovata consapevolezza. Il successo dell’appuntamento ha dato ulteriore impulso alla diffusione del volume e ha preparato il terreno per un nuovo incontro, questa volta a Cosenza.

Il prossimo appuntamento: “Dialogando a Cena”

Il viaggio di “Passaggio alla Luce” prosegue infatti con un nuovo appuntamento. Martedì 29 settembre 2026, alle ore 20.30, Filippo Naccarato sarà protagonista di Dialogando a Cena, presso la Taverna de “I Tre Filosofi”, in via Trento 49 a Cosenza. La formula sarà quella dell’intervista e del dialogo diretto con il pubblico. A condurre la serata sarà Sergio Tursi Prato, direttore responsabile di MigaWeb TV, che intervisterà l’autore sul suo libro e sul percorso umano e iniziatico che ne costituisce il cuore narrativo. Accanto a loro sarà presente Christian Piperis, ristoratore e anfitrione della serata. L’iniziativa è pensata come un incontro aperto: non soltanto una presentazione editoriale, ma una vera occasione di conversazione, nella quale il pubblico potrà ascoltare l’autore e partecipare al confronto.

Dalla montagna alla città, continua il cammino verso la Luce

Il filo conduttore degli incontri dedicati a Filippo Naccarato sembra essere proprio quello indicato dal titolo del suo libro: un cammino. Un percorso che parte dalla memoria e dalle esperienze individuali per arrivare a interrogativi che riguardano tutti. Quali sono le strade che scegliamo? Quanto siamo realmente artefici del nostro destino? Cosa rimane delle esperienze attraversate? E soprattutto, è possibile trasformare le difficoltà e le incertezze in strumenti di conoscenza? “Passaggio alla Luce” prova a rispondere a queste domande attraverso una prospettiva personale, legata all’esperienza massonica dell’autore, ma proposta come occasione di riflessione più ampia sull’uomo e sul suo incessante bisogno di comprendere. Il messaggio contenuto nell’introduzione di Giovanni Calvano sintetizza efficacemente lo spirito dell’opera: “Al lettore, buon viaggio nel passato, nel presente e……nel futuro. ”Ed è proprio un viaggio quello che Naccarato sta continuando a proporre attraverso i suoi incontri con il pubblico. Dopo la partecipata presentazione di Camigliatello Silano, la prossima tappa sarà dunque Cosenza, il 29 settembre, dove il libro tornerà a essere occasione di dialogo, confronto e ricerca. Perché, in fondo, la luce evocata dal titolo non sembra essere soltanto una meta da raggiungere. È soprattutto la direzione verso cui continuare a camminare.