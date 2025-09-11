Pino Daniele rivive attraverso i giovani talenti: il Musicante Award in diretta su Rai Radio 2

Mentre si rincorrono i nomi che il 18 settembre a Piazza Plebiscito omaggeranno l’imprescindibile figura di Pino Daniele in uno spettacolo-evento esclusivo, andato completamente sold-out in prevendita e i cui dettagli saranno svelati ad hoc solo il giorno precedente, questa sera alle ore 21.00, in diretta su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre dagli Studi Rai di via Asiago a Roma, si terrà MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE, una trasmissione condotta da CAROLINA DI DOMENICO per presentare i 10 giovani talenti che hanno conquistato il MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. L’air-show prevede la partecipazione di Fiorella Mannoia e il contributo di Giuliano Sangiorgi. I candidati, selezionati nelle fasi di scouting on line e nelle audizioni dal vivo tenutesi presso il Conservatorio Verdi di Milano davanti a una commissione di esperti designata dalla Fondazione Pino Daniele sono Filippo Bosnia in arte BOSNIA (categoria LABEL – UNIVERSAL), GRETA BRAGONI (categoria AFAM), ROSITA BRUCOLI (categoria AFAM), Mirco Della Vecchia in arte MIRODIMARE (Categoria Accademy Connection), Margherita Di Molfetta in arte MARGOT (categoria AFAM), ROSSANA DE PACE (categoria AFAM), MARGHERITA GARAVAGLIA (categoria AFAM), Chiara Ianniciello in arte CHIARÈ (categoria AFAM), VITTORIA SCIACCA (categoria AFAM) e la band X GIOVE (categoria LABEL – BMG). I finalisti hanno poi preso parte a un percorso intensivo di alto perfezionamento, organizzato dal Dipartimento Pop Rock del Conservatorio G. Verdi di Milano, mirato al miglioramento delle performance live. Il primo campus si è svolto a Milano, mentre il secondo si terrà a Roma presso gli studi Rai di Via Asiago. Durante la trasmissione i giovani artisti eseguiranno un proprio inedito e un’elaborazione originale / interpretazione di un’opera di Pino Daniele. Sempre in occasione dell’evento di stasera, verranno annunciati i 5 artisti selezionati per esibirsi durante l’opening act di “PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE”, il mega evento esclusivo condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia che si terrà, come detto, il 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli e che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment: saranno coinvolti veramente tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per ripercorrere la vita e la carriera di Pino Daniele, densa di canzoni insuperabili che hanno segnato intere generazioni.

Vittorio Pio