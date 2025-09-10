Il 6° Slalom Città di Altomonte si corre anche per Telethon e Luce di Luna

Il cuore pulsante della passione sportiva torna a battere più forte che mai. Il 6° Slalom Città di Altomonte, in programma il 27 e 28 settembre 2025, si preannuncia come un’edizione da record. Non solo per l’elevato numero di iscrizioni – già 100 i piloti confermati – ma anche per il suo profondo valore solidale.Quest’anno, infatti, l’evento automobilistico si arricchisce di un’importante iniziativa benefica, attraverso il sostegno alla Fondazione Telethon e dell’Associazione Luce di Luna, due realtà impegnate quotidianamente nella ricerca scientifica e nell’assistenza sociale. Un gesto concreto che trasforma il rombo dei motori in un messaggio di speranza e vicinanza.Il 6° Slalom – organizzato da ASA Castrovillari, guidata dal presidente Massimo Minasi – gode come sempre del patrocinio del Comune di Altomonte e del supporto dell’intera amministrazione comunale. Un ruolo speciale spetta anche a Ottaviano Verta, da sempre tra i principali promotori dell’iniziativa, che ha creduto fin dal principio nel valore che questa manifestazione poteva avere per la città.”E’ incredibile come questa manifestazione riesca a cavalcare le contrade ospitali di Altomonte per il sesto anno consecutivo, consolidando il legame tra sport e comunità”, ha dichiarato il consigliere con delega allo sport, Giuseppe Capparelli. “Un sentimento condiviso da tutta la cittadinanza, che si prepara ad accogliere piloti, team e appassionati con l’entusiasmo e il calore che contraddistinguono questo angolo di Calabria”.Il borgo, riconosciuto tra i più belli d’Italia, si conferma infatti una cornice ideale: ristoranti, strutture ricettive e attività locali sono già in fermento, pronte a offrire il meglio dell’ospitalità e della tradizione altomontese. Un’occasione imperdibile per unire turismo, cultura e adrenalina, in un evento capace di generare ricadute positive anche sull’economia del territorio.L’appuntamento è valido per il Trofeo Centro Sud Slalom ACI Sport e per il Challenge Slalom Calabria 2025, e comprenderà anche il “VI Trofeo Mario Verta” e l’“VIII Memorial Vittorio Minasi”, due riconoscimenti simbolici che ricordano il contributo di figure diventate fondanti per il mondo del motorsport calabrese.Sport, Turismo e Solidarietà, queste, quindi, le parole chiave del 6° Slalom Città di Altomonte che anche quest’anno non sarà soltanto una gara, ma una vera e propria festa collettiva. Dove il suono dei motori si fonderà con il battito del cuore di un’intera comunità, unita nella passione e nell’impegno per il bene comune.