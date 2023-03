Autonomia differenziata, critico il partito liberal socialista calabrese

«Il partito liberal socialista calabrese, oggi, richiama l’attenzione di tutti i cittadini, specie calabresi, sull’ennesima scelta politica di questo Governo e della sua maggioranza la quale invece di accrescere e garantire quello che la legge già prevede, con l’affannoso riconoscimento e scelta dell’autonomia differenziata, che vogliono votare, stanno per realizzare. Siamo alle solite, è un provvedimento che garantisce ancora di più chi è già garantito, favorirà non l’impegno e il dovere di equilibrare le disparità del territorio nazionale, delle diverse regioni, ma sarà determinato un minimo livello di servizio, garantito dallo Stato e la sostanza di denaro da garantire andrà alle solite regioni con economia già forte. Si indeboliscono ancor più le risposte sociali che specie il Meridione potrà dare. Usando e utilizzando soldi che sono pure nostri, ci vogliono comandare, si vogliono economicamente rafforzare e decidere quello che bisogna fare. Come già successo con altre leggi, definite dagli stessi autori, “porcate” invece che rispettare lo spirito costituzionale la stravolgono facendone una lettura egoistica atta ai loro bisogni, il contrario di quello che i Padri Costituenti attuarono, questa maggioranza di Governo agisce a scopi personali e di parte. Il partito liberalsocialista calabrese sta accanto ai cittadini per difendere il diritto dei più deboli che devono essere garantiti come nelle aree economiche forti, sarà accanto a tutti i cittadini che al di là delle appartenenze di ceto sociale e di reddito hanno diritto come tutti gli abitanti della nazione».

Così Valentino Marra, segretario regionale del partito Liberal Socialista calabrese.