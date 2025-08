Ponte sullo Stretto, Ferrante (Mit): “Mercoledì giornata storica, avvio opera a un passo”

Per il sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante di Forza Italia, “Mercoledì sarà una giornata storica per l’Italia: con l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess, finalmente si potrà passare alla fase realizzativa. L’avvio dei lavori per la madre di tutte le opere è ormai a un passo: costruiremo non solo un ponte tra Calabria e Sicilia ma tra l’Italia e l’Europa, un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dei territori, voluta dal Presidente Silvio Berlusconi, che guarda al futuro e mostra al mondo l’eccellenza ingegneristica tricolore. Sarà un grande giorno per chi crede nel progresso, nella crescita e nella modernizzazione del nostro Paese”.

“Mercoledì 6 agosto non verrà approvato alcun ‘via libera definitivo’ al ponte sullo Stretto. Al contrario di quanto affermano Salvini e i suoi megafoni locali, non si darà il via a nessun cantiere, né inizieranno i lavori. Si tratta, piuttosto, dell’inizio di un percorso tutto in salita per chi ha trasformato un progetto fallimentare in una bandiera propagandistica”. Questo invece quanto scrive il comitato cittadino messinese, contrario alla realizzazione del Ponte. “Il progetto dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti, che non potrà ignorare i gravi profili di illegittimità amministrativa, tecnica ed economica. Si dovrà arrivare all’approvazione di un progetto esecutivo che dovrà rispondere a decine e decine di prescrizioni ancora irrisolte, su cui i proponenti tacciono o minimizzano. E soprattutto, si aprirà finalmente il fronte dei ricorsi legali, in tutte le sedi nazionali ed europee. Chi pensa di poter forzare procedure, vincoli, normative e diritti dovrà rispondere davanti a giudici indipendenti. Ci sarà – e ci deve essere – ‘un giudice a Berlino’.”