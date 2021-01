Vaccini, in Calabria superate le 8200 somministrazioni

CATANZARO – La Calabria comincia una nuova giornata di somministrazioni di vaccino Pfizer-BioNtech a quota 8280 dosi elargite del giorno precedente, pari al 32,3% delle dosi finora consegnate (in totale 25630). Di queste 7601 dosi sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 679 per il personale non sanitario, 0 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

Il dato è aggiornato alle 00.37 del 9 gennaio.

Oggi una nuova avanzata, ci si augura a ritmi sostenuti, nella battaglia sul fronte della vaccinazioni, magari superando quota 10000.

Su tutto il territorio nazionale, secondo il report del Ministero della salute, la giornata di ieri si è conclusa con 504587 vaccini somministrati.