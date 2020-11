Sanità Calabria, Eugenio Gaudio non vuol essere più commissario. «I motivi sono personali e familiari»

COSENZA – Nemmeno 24 ore e siamo di nuovo punto e a capo. Eugenio Gaudio non ha accettato l’incarico di commissario alla sanità calabrese. L’ex rettore della Sapienza era stato indicato come successore di Saverio Cotticelli, dopo la gaffe sua e di colui che gli è subentrato, Giuseppe Zuccatelli.

«Motivi personali e familiari me lo impediscono», ha dichiarato a Repubblica l’ex rettore della Sapienza.

«Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro – ha aggiunto -. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare». E ancora: «Sarebbe una sfida importante, ma la famiglia per me è un valore primario».