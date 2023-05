Volley Tonno Callipo torna in SuperLega A1

IL TRIPLETE DELLA TONNO CALLIPO

La Tonno Callipo Volley chiude in maniera trionfale una stagione memorabile: dopo aver dominato la regular season chiusa al primo posto con 60 punti (12 in più sulla seconda classificata), aver mantenuto inviolato il fortino del PalaMaiata e aver messo in bacheca i trofei della Coppa Italia e della Supercoppa di categoria, centra anche l’obiettivo della promozione attraverso i playoff promozione, dopo un solo anno di permanenza nella seconda serie nazionale.

In gara 3, la squadra del Presidente Pippo Callipo davanti al pubblico del PalaMaiata supera Bergamo in tre set dominando per quasi tutto il match e stacca il biglietto per il ritorno nella massima serie dopo una sola stagione al piano di sotto rispettando tutti gli obiettivi prefissati ad inizio anno: la riconquista della Superlega con merito sul campo riaccendendo l’entusiasmo della tifoseria con cui si sentiva il bisogno di rinsaldare un rapporto d’amore mai finito ma che la delusione della retrocessione aveva sbiadito.