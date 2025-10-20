Professioni digitali 2025, come cambiano i percorsi formativi per i nuovi specialisti

La trasformazione digitale del mercato lavorativo continua a generare nuove figure professionali che combinano competenze tecnologiche e strategiche

La trasformazione digitale del mercato lavorativo continua a generare nuove figure professionali che combinano competenze tecnologiche e strategiche.

In questo senso non fa eccezione il comparto del marketing e della comunicazione, che, dall’avvento della digitalizzazione, fino alla più recente Intelligenza Artificiale sta conoscendo un cambiamento estremamente rapido e continuo.

Sono nate, e continuano a sorgere, nuove figure professionali esattamente come si può assistere a una evoluzione ed estensione di quelle più tradizionali e già esistenti.

Può essere il caso dei Brand Strategist o Growth Marketer o, ancora, Data Analyst, profili altamente specialistici, ma strettamente legati alle dinamiche di business e alle esigenze del mercato contemporaneo.

Il primo si colloca al cuore della comunicazione aziendale, integrando capacità creative con strumenti analitici per sviluppare strategie di posizionamento efficaci.

In questo senso, la vera sfida, in questo periodo della storia, non è tanto definire l’identità del brand, ma tradurla in campagne misurabili e adattabili ai diversi canali digitali. La crescente attenzione al data-driven marketing rende indispensabile per questa figura saper leggere trend, metriche di engagement e KPI di performance, anticipando i comportamenti dei consumatori, molto più che in passato.

Il Growth Marketer, invece, rappresenta un profilo più orientato all’azione. La sua funzione chiave attiene alla crescita dei business digitali in maniera scalabile, tramite test A/B, funnel ottimizzati e strategie integrate di marketing digitale. Un ruolo che richiede senza dubbio competenze trasversali tra marketing, tecnologia e psicologia del consumatore, con un focus su risultati concreti e misurabili.

Infine, il Data Analyst sta diventando un vero e proprio pilastro decisionale per le aziende digitali, poiché oltre alla classica raccolta dei dati, si occupa di costruire modelli predittivi e supportare strategie di crescita in diversi contesti, dalla user experience al marketing automation, dalla logistica al customer service.

La capacità di trasformare numeri complessi in insight strategici rappresenta il vero valore aggiunto di questa professione.

Alla luce di queste semplici evoluzioni, non certo esaustive, del settore e delle risorse impiegate, quello che può fare la differenza tra professionisti che sanno cavalcare l’onda del cambiamento, rispetto ad altri che restano ai margini del mercato, sono percorsi formativi flessibili e modulari, in grado di rispondere rapidamente all’evoluzione delle tecnologie digitali e di queste nuove esigenze del mercato del lavoro.

L’approccio formativo deve essere necessariamente orientato a esperienze pratiche, casi reali e aggiornamenti continui, come quello offerto dalle più alte scuole di formazione professionale nazionali.

Il Master Digital Marketing di 24ORE Business School, per citare un esempio, si distingue proprio per il suo approccio fortemente pratico, basato su laboratori, case study reali e simulazioni di campagne digitali.

I partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi con strumenti digitali all’avanguardia, piattaforme di marketing automation e dashboard analitiche, sviluppando capacità operative che rispondono alle reali esigenze delle aziende.

La struttura del master favorisce l’interazione diretta con professionisti e manager del settore, creando un contesto di apprendimento dinamico e aggiornato alle tendenze più recenti del mercato.

Lì dove il successo dei brand e delle strategie digitali dipende dalla capacità di integrare creatività, analisi dei dati e gestione operativa, il master forma competenze tecniche avanzate, offrendo esperienze pratiche che accelerano l’inserimento nel mercato del lavoro e il consolidamento professionale, così da rendere l’investimento formativo un vero vantaggio competitivo, per chi desidera posizionarsi come professionista digitale altamente qualificato.