Regionali, Occhiuto sostenuto da sette liste

Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza con il sostegno della coalizione di centrodestra, lancia sui social il suo primo manifesto elettorale in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre.
Sette le liste a sostegno, tante quante quelle che componevano la coalizione nelle precedenti elezioni regionali del 2021, che sostengono la candidatura di Occhiuto:
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Unione di centro.
Lanciato il primo manifesto elettorale
Nella grafica pubblicata si legge lo slogan: “Occhiuto Presidente: in 4 anni di più che in 40”.