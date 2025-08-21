Rissa in spiaggia nel crotonese, morto il 22enne ferito. Arrestate 5 persone

Troppo grave la ferita alla gola. E’ morto così, all’ospedale di Catanzaro dov’era ricoverato, Filippo Verterame, il 22enne ferito con una coltellata al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto (Kr).

La famiglia del giovane, dopo che ne è stata dichiarata la morte cerebrale, ha deciso di donare i suoi organi.

Intanto, nella giornata di ieri, sono state arrestate cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Secondo le indagini dei carabinieri la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo.