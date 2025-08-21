New Generation Racing all’attacco del Trofeo Luigi Fagioli

Questo fine settimana si correrà al 60° Trofeo Luigi Fagioli, con l’evento umbro che ha fatto il pieno di iscritti e di titolazioni. La gara di Gubbio sarà valida per il Campionato Italiano Supersalita, per il CIVM Nord e Sud, per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita e per il CIVSA.

La scuderia catanzarese New Generation Racing schiera per l’occasione cinque piloti, pronti a dire la propria nelle rispettive categorie.

Nelle Bicilindriche, continua la cavalcata stagionale di Angelo Mercuri che sulla sua Fiat 500 di Gruppo 5 vorrà continuare sulla scia dei risultati che lo hanno visto vincitore indiscusso nelle ultime uscite. Tra le gruppo 2, saranno due i portacolori NGR con Gianfranco Mercuri e Francesco Mercuri che proveranno a farsi rispettare sulle rispettive Fiat 126, pur sapendo di una concorrenza forte, ma senza timore i due, proveranno a disputare un weekend lodevole.

Nel gruppo E1, lotta in chiave CIVM per Francesco Lombardo che a bordo della sua Peugeot 205 di classe 1400 andrà alla ricerca di riscontri positivi. In E1 1600T, continua l’approccio del giovane Alfredo Rotella con le salite e con il figlio d’arte che non vorrà lasciare nulla al caso sulla Renault 5 GT Turbo.