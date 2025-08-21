Grotte di Sant’Angelo: boom di visitatori fra luglio e metà agosto

Cresce l’interesse e l’entusiasmo attorno alle Grotte di Sant’Angelo, il suggestivo complesso carsico situato nel cuore del territorio cassanese, che si conferma una delle mete più amate e frequentate dell’estate 2025.

I numeri parlano chiaro: 2.700 visitatori in meno di cinquanta giorni, a testimonianza del grande richiamo che le grotte stanno esercitando.

Nel mese di luglio sono stati 1.261 i biglietti staccati, mentre dall’1 al 19 agosto si contano già 1.428 paganti.

Un risultato straordinario che premia la bellezza naturalistica del sito, ma anche il lavoro sinergico di valorizzazione portato avanti dall’’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio – guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini e col coordinamento dell’Assessore al ramo Ottavio Marino – e dal Centro di Speleologia Regionale “Enzo dei Medici”, attraverso un programma fatto di aperture quotidiane, visite guidate specifiche ed eventi serali che hanno saputo coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

“Le Grotte di Sant’Angelo – commenta il sindaco Iacobini – non rappresentano soltanto un’attrazione turistica, ma si candidano sempre più a diventare un elemento identitario per l’intera comunità, un vero e proprio motore di sviluppo culturale, economico e ambientale. Non un punto di arrivo – insiste il primo cittadino – ma una tappa importante di un cammino ancora lungo, da percorrere con visione e concretezza, affinché le grotte diventino un biglietto da visita riconosciuto e riconoscibile del nostro territorio e per le migliaia di turisti che affollano la costa sibarita. Si può fare di più? Sì, e lo faremo. Perché le Grotte meritano, perché Cassano merita”.