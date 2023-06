Tutto pronto per il Cosenza Wine District, la grande festa del vino calabrese

Approfondire la conoscenza delle cantine che saranno protagoniste dell’evento alla Villa Vecchia di Cosenza il 30 giugno, ma anche proporre nuove esperienze di abbinamento tra cibo e vino. Promuovere cultura enogastronomica e soprattutto scandire il conto alla rovescia in attesa della grande festa del vino calabrese, che porterà nel cuore del centro storico bruzio oltre 40 cantine in rappresentanza dell’enologia regionale.

Il calendario di eventi collaterali del Cosenza Wine District è un percorso in divenire che prenderà il via giovedì 22 giugno alle ore 20:00 da La malteria botanica con una serata di degustazione tra 6 pizze e 4 vini calabresi. A guidare il pubblico negli abbinamenti tra i vini regionali e gli spunti di degustazione proposti, sempre diversi e gustosissimi, ci saranno quattro narratori d’eccezione: Claudia Maremonti, Cristina Raffaele, Guglielmo Gigliotti e Kevin Alberto Galioto. Un poker d’assi di wine communicator del panorama calabrese che sapranno arricchire di spunti e approfondimenti le serate che vogliono valorizzare gli areali calabresi dell’enogastronomia.

Dopo la prima serata di giovedì, è per lunedì 26 giugno la seconda data da segnare in calendario con l’aperitivo DiVino e il dj set presso Fresco Foodbar a partire dalle ore 19:00. Poi l’aperiRoom in centro città, sempre alle 19:00, martedì 27 giugnooffrirà lo spazio ideale per abbinare i vini regionali con le stuzzicherie gustose, prima del gran finale presso Panestorto Lab alle ore 18:00 di mercoledì 28 giugno, per un viaggio alla scoperta dei prodotti della panificazione e identità alimentari del territorio in abbinamento ai vini dell’associazione viticoltori vibonesi.

Nel corso delle quattro serate ogni locale che ospiterà l’evento attiverà lo spazio per acquistare il ticket degustazione per partecipare all’evento in Villa Vecchia del prossimo 30 giugno. Resta comunque attiva la prevendita su eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-cosenza-wine- district-2023-647907547917 ) o presso i rivenditori ufficiali nel territorio cosentino dove acquistare i ticket cartacei a numero limitato: Fresco Foodbar, Cheers, Tennis Club Cosenza, Quipò più di un bar (Mendicino), Pane storto lab, Chiappetta sport village, Bar Tabacchi Nani 11, Cinque Sensi Store (Rende), Tre cipolle sul comò, Mosto 97 e Bar Continental

Il Cosenza Wine District è organizzato da Saturnalia aps e Feed It e gode del patrocinio istituzionale del Comune di Cosenza e della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura.