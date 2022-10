Vita da Nerd: quali tecnologie si muovono dietro i giochi online

La Rivoluzione Digitale ha decisamente cambiato le nostre abitudini e il modo di guardare e vivere il mondo. Questo è innegabile. Tutto è ormai digitale e possiamo fare tutto attraverso la rete internet e le nuove tecnologie, dalla semplice spesa fino alle progettazioni di ingegneria aerospaziale, dal campo della telemedicina fino alle telecomunicazioni. E naturalmente chi si è inserito in questa rivoluzione è il mondo del gioco, in particolare quello online, che negli ultimi quindici anni ha cambiato radicalmente il proprio modo di esistere investendo sempre più in tecnologia e sviluppo digitale.

Le tecnologie nello sviluppo dei giochi

Già dagli anni ’80, quando i primissimi personal computer sono diventati man mano alla portata di tutti, lo sviluppo grafico e prestazionale anche dei videogiochi è sempre più cresciuto. Gli anni ’90, poi, con l’ingresso delle console di gioco e i computer sempre più performanti, hanno portato il mondo dei giochi virtuali e digitali dentro le case degli appassionati che, così, non erano più costretti a poter giocare al proprio gioco preferito solo nelle sale giochi. Esempi lampanti di sviluppo digitale li abbiamo con Wolfenstein 3D, Doom 3D, Quake, Tomb Raider e tanti altri. I limiti del mondo del gaming erano ormai stati infranti e si capì che la direzione da seguire era quella. Poi l’avvento di internet ha nuovamente rivoluzionato il settore. E negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi da gigante passando da risoluzioni oggi ridicole per i nostri standard, come il 240p, fino all’UHD e al 4K, orientando il proprio nord verso il 6 e l’8K.

Proprio per questo le software houses hanno sempre più investito in sviluppo, ricerca e figure professionali specifiche, oggetto oggi di corsi di laurea specifici per diventare game programmer, game designer, game developer e artist animator. E per questo, per rendere ancora più attrattivi i nuovi giochi, si ricerca e si sviluppa in nuove tecnologie sempre più immersive come il 4D e la realtà virtuale, che sempre più ci aiuterà a risolvere anche problemi di salute come il dolore cronico . Alla base ci sono strumenti complicati e altamente specializzati da gestire, dal classico linguaggio di programmazione come HTML5, C++, Swift e C, fino a game engine sempre più definiti e dedicati per ogni fase di sviluppo.

Creare un gioco non è infatti cosa da poco. Oltre a tutta la fase preliminare di storyboarding e di preview grafica, il flusso di lavoro per realizzare un gioco ha diversi step. Come quello relativo ai motori grafici dove si gestiscono i movimenti, “le leggi fisiche”, le animazioni e il rendering che elabora informazioni esterne in rappresentazione grafica. Naturalmente c’è tutta la parte relativa al graphic design, oggi sempre più dettagliata e realistica. La fase del sonoro non è meno complicata visto che riguarda tutta l’esperienza sonora, dagli effetti alle voci. Ma c’è anche il settore dell’intelligenza artificiale che offre delle istruzioni casuali ma realistiche da far seguire ai protagonisti del gioco.

Ecco, tutto questo, che in realtà è solo una parte del lavoro, oggi viene applicato anche alla realtà aumentata prendendo in considerazione anche tutta la parte relativa al gesture control e ai dispositivi di comando, come oculari e guanti digitali e tutto il “gaming indossabile”. Il futuro, neanche troppo lontano, porterà inoltre verso esperienze ancora più immersive come il riconoscimento vocale e l’esperienza di gioco attraverso un’interazione diretta, anche vocale, con i personaggi delle avventure digitali.

Le innovazioni nei casino online