Come giocare ai dadi dei casinò online e vincere

I dadi sono uno dei giochi più antichi del mondo ed esistono dal XIII secolo. Gli scavi effettuati dopo l’epoca vichinga hanno trovato, tra l’altro, diverse varietà di dadi che venivano utilizzati per il gioco d’azzardo.

Se non lo sapevate già, i Vichinghi erano incredibilmente amanti del gioco d’azzardo. E se anche voi la pensate così, allora Amunra è il casinò online perfetto per voi: https://amunra.com/it/.

I dadi che conosciamo oggi con combinazioni di 6 numeri sono relativamente nuovi e vengono utilizzati in molti tipi di giochi diversi.

Nei casinò online, la variante più popolare si chiama craps, un vero e proprio classico. In questo articolo vi parleremo di questo fantastico gioco.

Breve introduzione al Craps

Avete mai visto un film di James Bond in cui l’elegante signore gioca in un casinò? Se sì, allora avete già visto il craps in azione.

Non solo è il preferito dell’agente 007, ma è anche un vero e proprio classico dei casinò, un gioco un tempo riservato ai ricchi e ai famosi.

Persone ben vestite, con champagne e bevande costose, sono sedute intorno a un tavolo. Qualcuno lancia i dadi contro una parete all’interno del tavolo oblungo.

Il tifo scoppia quando il giocatore centra la combinazione di numeri che garantisce una vincita sostanziosa.

Nonostante l’enorme popolarità del gioco nei casinò tradizionali, ci sono voluti molti anni prima che il craps si diffondesse nei casinò online.

I giochi di dadi come il Sic Bo sono popolari online da molti anni, ma a causa delle regole un po’ più complesse e di un tipo di layout di gioco leggermente diverso, nessuno è riuscito a proporre una buona versione dei dadi.

Dopo anni di lavoro, il team di Evolution Gaming è finalmente riuscito a decifrare il codice. Oggi offrono i dadi sia dal vivo che come gioco da tavolo. Vi illustriamo le regole di base dei dadi.

Le regole del gioco spiegate in modo semplice

Rispetto a giochi come il blackjack, il baccarat e la roulette, il craps è più complicato. Almeno per quanto riguarda le regole di base.

Il motivo principale per cui il craps è un po’ più difficile da capire è che ci sono molti più modi per vincere.

Ciò rende questo gioco di casinò online più dinamico e quindi anche un po’ più difficile da seguire. Ma non appena avrete compreso le regole, siamo certi che amerete il craps.

Il punto di partenza nei dadi è scommettere sul risultato di due dadi. Si potrebbe pensare che sia sufficiente indovinare una somma compresa tra 2 e 12. Ma non è così semplice. Ma non è così semplice.

Per creare un po’ più di valore di intrattenimento, sono stati aggiunti diversi elementi aggiuntivi, o cosiddetti esiti.

I vari risultati su cui si può scommettere sono scritti sul tavolo, sia che si giochi dal vivo sia che si giochi in un casinò tradizionale, ed è importante che si familiarizzi con essi.

Una breve panoramica dei vari risultati del gioco dei dadi nei casinò online dovrebbe rendere le cose un po’ più chiare: