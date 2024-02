Parcheggio all’aeroporto di Bologna: Vantaggi, servizi e suggerimenti

La città emiliana, punto di intersezione cruciale per i flussi ferroviari, autostradali e aerei tra l’Italia centrale e meridionale da un lato, e la parte settentrionale e il resto dell’Europa dall’altro, continua a registrare una crescita costante a doppia cifra, inclusa la quantità di passeggeri che transita attraverso il suo aeroporto dedicato a Guglielmo Marconi. Ciò implica che i viaggiatori devono prestare maggiore attenzione nel prenotare in anticipo un posto nei parcheggi molto frequentati dell’aeroporto.

Analizziamo le soluzioni ufficiali possibili, cosa le caratterizza e forniamo alcuni consigli utili per evitare spiacevoli contrattempi.

Parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Bologna

L’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna sta affrontando nell’ultima decade una serie di grandi sfide per la sua modernizzazione ed espansione, con collegamenti verso tutto il nostro continente e non solo. Di pari passo migliora anche il connubio aeroporto bologna parcheggio , per garantire uno spazio di sosta ad ogni tipo di utente in transito dall’aerostazione.

Opzioni di parcheggio per sosta breve

L’Aeroporto di Bologna si è dotato di diverse opzioni per la sosta breve, intendendo da una manciata di minuti per il carico e lo scarico del bagaglio fino ad alcune ore in attesa di un passeggero imbarcato.

Per agevolare l’accompagnamento o l’accoglienza di un passeggero in procinto di atterrare, i parcheggi P Express rappresentano la scelta ideale, posizionati in prossimità del terminal. Inoltre, l’aeroporto offre un periodo di sosta gratuito di 10 minuti negli spazi Kiss&Fly. Per coloro che necessitano di una sosta leggermente più prolungata, è disponibile la “Area di Attesa – Wait Zone,” che consente un parcheggio gratuito per un periodo di 60 minuti.

Opzioni di parcheggio per lunga sosta

Sono molto numerosi anche coloro che hanno bisogno di una soluzione di stazionamento del proprio veicolo per un periodo alquanto prolungato (orientativamente da un paio di settimane fino al limite massimo di tre mesi).

Il P1 Terminal è appositamente progettato per offrire una soluzione comoda e versatile per chiunque si trovi a dover parcheggiare all’aeroporto. Posizionato di fronte al terminal, è facilmente accessibile con circa un minuto di cammino. Questo parcheggio presenta una copertura per il 60% dei posti disponibili, garantendo una protezione ottimale per il tuo veicolo.

Le sue caratteristiche lo rendono ideale sia per brevi soste che per soggiorni più prolungati. Le tariffe flessibili iniziano da soli 5 euro per un’ora e raggiungono i 17 euro per l’intera giornata, rendendolo una scelta conveniente per ogni esigenza di parcheggio.

La versatilità del P1 Terminal si manifesta nell’essere un luogo di sosta adatto non solo per coloro che attendono un passeggero in arrivo, ma anche per veicoli di viaggiatori che si preparano a partire per periodi più lunghi, magari oltre oceano. La sua posizione strategica e le opzioni flessibili lo rendono una scelta ideale per chiunque cerchi un parcheggio affidabile e conveniente all’aeroporto.

Per chi desidera qualcosa di più esclusivo, il P2 Business, completamente coperto e dotato di posti riservati per i portatori di handicap, si trova anch’esso a un solo minuto a piedi dal punto di imbarco dei passeggeri. Le tariffe del P2 Business sono più elevate, ma non eccessivamente lontane da quelle del P1.

Ancora, troviamo una soluzione intermedia rappresentata dal P3 Comfort, con il 30% degli stalli coperti. Questo parcheggio è ubicato a soli 200 metri dal terminal passeggeri, e le sue tariffe sono leggermente più convenienti, adatte per soste più lunghe, variando da 12 euro al giorno per i primi quattro giorni.

Per i viaggiatori che sono alla ricerca di un’opzione più economica, il P4 Long Stay fa proprio al caso loro. Consiste in un parcheggio scoperto situato a 1,5 km dal terminal, che è collegato da una navetta gratuita disponibile 7/24.

Oltre a queste aree, l’aeroporto Marconi mette a disposizione anche un servizio di Car Valet nel parcheggio P2, ossia un membro dello staff riceve in prima persona un’autovettura e svolge le operazioni di parcheggio al posto del proprietario. Questo servizio esclusivo include manutenzione e cura del veicolo, a partire da 19,50 euro.

Sconti e promozioni

Oggi il canale preferenziale per la prenotazione di un parcheggio ufficiale dell’aeroporto di Bologna è online. Infatti è attraverso Internet che i passeggeri possono beneficiare di sconti fino al 30%; ed ulteriori riduzioni di prezzo per le soste e la VIP Lounge per chi si compra il biglietto aereo tramite la biglietteria aeroportuale.