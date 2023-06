Quanto costa l’assicurazione casa danni a terzi

La polizza multirischi casa è un’assicurazione che comprende diversi prodotti per salvaguardare la casa da tutte le possibili situazioni di danno, quindi il suo prezzo cambia molto in base alle opzioni scelte da chi stipula il contratto. Vediamo qual è il costo dell’assicurazione casa responsabilità civile e come incide questo prodotto sul prezzo totale di una polizza per la sicurezza della propria abitazione.

La garanzia di base di un’assicurazione casa copre i casi di incendio e scoppio, che sono obbligatori da assicurare se si compra con un mutuo. Questo tipo di polizza, per un appartamento di circa 100 mq in città, senza elementi di valore particolari, può avere un prezzo a partire da soli 20 euro all’anno. I costi cambiano da una società assicurativa all’altra e in base al tipo di casa, quindi per avere valutazioni precise è sempre necessario fare un preventivo personalizzato, ma è utile avere dei criteri di riferimento.

Uno dei prodotti più utili e meno noti che si possono aggiungere all’assicurazione di base è l’assicurazione casa responsabilità civile, che a sua volta può essere personalizzata in alcune sue caratteristiche e non ha quindi un prezzo fisso.

Cos’è l’assicurazione casa danni a terzi

L’assicurazione casa responsabilità civile è una polizza di tutela legale che si divide in realtà in due o tre prodotti, a volte venduti in un solo pacchetto, a volte separatamente. Le due divisioni principali sono RC Fabbricato e RC Vita Privata (anche chiamata RC Famiglia o Capofamiglia).

L’RC Fabbricato copre i danni provocati a terzi dall’immobile o dai suoi impianti, per esempio infiltrazioni che si propagano nell’appartamento del vicino, antenne o muri che cadono e rovinano cose o persone ecc.

L’RC Vita Privata, invece, copre i danni arrecati involontariamente a terzi dall’assicurato e/o da un altro familiare convivente, non solo all’interno della casa ma anche ovunque all’esterno. Questa copertura si può ampliare anche a eventuali animali domestici e ai danni che potrebbero fare a persone o beni terzi.

Da cosa dipende il costo dell’assicurazione casa danni a terzi

“Come abbiamo affermato, non è possibile stabilire in anticipo quanto costa l’assicurazione casa responsabilità civile, perché è un prodotto personalizzabile e influenzato da diversi fattori.

I principali sono:

Tipologia di casa (appartamento, villa indipendente ecc.)

Dimensioni della casa

Condizioni ed età della casa (nuova, antica, in ristrutturazione ecc.)

Sinistri precedenti (incidenti avvenuti in passato)

Presenza di un giardino

Dimensioni della famiglia

Presenza di bambini e/o animali domestici

Livello dei massimali

Livello della franchigia.

Mentre i primi 7 elementi sono oggettivi e servono a valutare il livello di rischio, gli ultimi due dipendono dalla scelta del contraente: con massimali più elevati e franchigie più ridotte, il costo dell’assicurazione casa responsabilità civile sale, al contrario invece scende.

Prendendo sempre come esempio l’appartamento standard che abbiamo illustrato nel primo paragrafo dell’articolo, la sola RC Fabbricato può partire da circa 50 euro all’anno con una copertura minima. Aggiungendo anche la RC Vita si parte da circa 80-100 euro all’anno. Estendere la copertura agli animali domestici di solito è l’integrazione meno cara: possono bastare circa 20 euro all’anno, a meno che non si abbiano animali considerati “razze pericolose”, che richiedono una polizza a parte.

Parliamo sempre di costi relativi a una prima casa: per una seconda casa, cioè un’abitazione usata solo occasionalmente, il prezzo dell’assicurazione casa responsabilità civile può aumentare anche del 25%.

Per capire quanto costa l’assicurazione casa responsabilità civile, come per tutti i prodotti assicurativi, è necessario fare più di un preventivo adattato alle proprie specifiche necessità e confrontare nel dettaglio le condizioni delle varie società assicurative per trovare quella migliore per sé.

