Sapori, accoglienza e identità: anche Cosenza celebra la Giornata della Ristorazione

La provincia di Cosenza aderisce alla “Giornata della Ristorazione”, l’iniziativa nazionale promossa da FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che si celebrerà il prossimo 16 maggio 2026 in tutta Italia.

Una giornata pensata per valorizzare il mondo della ristorazione italiana, simbolo di accoglienza, convivialità, qualità e tradizione, ma anche comparto strategico per l’economia, il turismo e la crescita dei territori.

Numerose imprese della ristorazione cosentina prenderanno parte all’iniziativa, confermando l’impegno quotidiano di ristoratori, pubblici esercizi, chef e operatori del settore nel promuovere cultura del cibo, ospitalità e identità territoriale.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il riso, alimento simbolo della tradizione gastronomica italiana, della creatività culinaria e della convivialità.

Attraverso ricette, interpretazioni e piatti dedicati, i ristoratori celebreranno un ingrediente capace di unire semplicità, qualità e innovazione, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del Made in Italy agroalimentare.

“La ristorazione rappresenta uno dei pilastri del nostro tessuto economico e sociale – dichiara Laura Barbieri presidente FIPE Confcommercio Cosenza –. Dietro ogni attività ci sono professionalità, sacrificio, passione e capacità di innovare. Celebrare questa giornata significa riconoscere il valore umano ed economico di migliaia di imprenditori e lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del territorio”.

La Giornata della Ristorazione sarà anche un’occasione per ribadire l’importanza della qualità, della sostenibilità, della formazione professionale e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, elementi che rendono la Calabria e la provincia di Cosenza mete sempre più apprezzate dal punto di vista turistico e culinario.

“FIPE Confcommercio Cosenza – si legge nella nota – invita cittadini, famiglie e visitatori a vivere questa giornata sostenendo le attività del territorio e scegliendo la ristorazione di qualità, presidio di socialità, tradizione e sviluppo”.