Sciopero autotrasportatori: la lezione del blocco al Sud tramite la verità della nostra filiera del fresco

Di Valentina Garritano

Mentre per giorni le attenzioni dei media nazionali si accendevano su ogni minima agitazione nelle arterie del Nord, nel Sud Italia ed in Calabria si consumava un silenzio quasi assordante per una vicenda dal peso economico ed umano ben più profondo. Tra il 16 ed i giorni scorsi di ottobre, il fermo dell’autotrasporto ha acceso un riflettore su una verità troppo spesso dimenticata: quanto è delicata ed interconnessa la filiera che porta il cibo dai nostri campi fino alla tavola.

La conseguenza più visibile per i cittadini è apparsa rapidamente nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO): reparti ortofrutticoli semideserti, banchi del fresco vuoti ed una carenza diffusa di prodotti a rapida deperibilità. Ridurre questa vicenda ad un semplice “disagio per i consumatori” vorrebbe dire non aver compreso la reale portata agronomica e sociale di quanto accaduto.

I due volti dell’emergenza: le scorte al Nord, i banchi vuoti al Sud

Un aspetto emblematico di questa crisi riguarda il modo in cui il disservizio si è manifestato sui territori, mettendo in luce una profonda disparità distributiva: mentre nel Mezzogiorno gli effetti del blocco si sono avvertiti in maniera immediata e severa con banchi ortofrutticoli svuotati, nelle regioni del Nord il disagio è apparso inizialmente sfumato. Per tamponare l’emergenza, le piattaforme logistiche settentrionali hanno attinto alle scorte di magazzino o virato rapidamente su fornitori esteri, attingendo massicciamente a produzioni provenienti da Paesi come la Spagna.

Se da un lato questa flessibilità ha evitato il panico sugli scaffali del Settentrione, dall’altro rivela un cortocircuito strutturale ed economico di ampia scala. Sostituire la produzione interna con l’importazione straniera non fa che indebolire il tessuto produttivo nazionale e danneggiare l’agricoltura italiana.

L’anello forte che sostiene il territorio

L’azione degli autotrasportatori e dei piccoli vettori locali non è stata un atto di pretesa ma un vero e proprio grido d’allarme per il lavoro sottocosto di chi guida un camion e non riesce più a coprire il prezzo del carburante. Questa situazione non fa crollare solo un settore economico ma anche la cinghia di trasmissione dell’intero sistema alimentare.

In questo senso, la mobilitazione dei trasportatori del Mezzogiorno ha svolto una funzione quasi “specchio”: ha dato voce al disagio di una comunità intera, dai produttori agricoli agli stessi cittadini, esasperati da un’inflazione energetica che soffoca il lavoro reale. Gli autotrasportatori si sono fatti carico di un malessere collettivo, ricordando a tutti che il loro lavoro non è un mero servizio logistico ma un pilastro della sovranità alimentare italiana.

Il cortocircuito della filiera del “fresco”

Dal punto di vista agronomico e distributivo, il blocco di pochi giorni ha mostrato tutta la vulnerabilità del modello just-in-time applicato al settore dell’ortofrutta. L’agricoltura non ha tempi che si possono mettere in pausa tramite un interruttore: i frutti della terra maturano secondo cicli biologici rigidi e non rimandabili.

Quando la catena della refrigerazione e dei trasporti si arresta si susseguono conseguenze su più livelli:

nei campi e nelle serre , tonnellate di verdura e frutta di stagione pronte per la raccolta rischiano il deterioramento direttamente sulle piante, traducendosi in una perdita secca per gli agricoltori locali che avevano già sostenuto i costi di semina e d’irrigazione;

, tonnellate di verdura e frutta di stagione pronte per la raccolta rischiano il deterioramento direttamente sulle piante, traducendosi in una perdita secca per gli agricoltori locali che avevano già sostenuto i costi di semina e d’irrigazione; nella rete distributiva , l’interruzione del flusso dagli hub logistici del Mezzogiorno interrompe l’approvvigionamento dei mercati di tutta la penisola;

, l’interruzione del flusso dagli hub logistici del Mezzogiorno interrompe l’approvvigionamento dei mercati di tutta la penisola; nel punto vendita, gli unici prodotti disponibili rimangono quelli a filiera cortissima o le scorte di magazzino, lasciando i banchi del fresco completamente sguarniti.

Il Sud che nutre l’Italia e l’invisibile filo rosso che unisce il Paese

Questo blocco ha mostrato con forza cristallina una realtà che spesso le cronache nazionali tendono ad ignorare e che vede la filiera agricola del Sud Italia non “semplicemente” una risorsa locale ma il vero polmone ortofrutticolo dell’intero Paese. Dalle piane calabresi alle campagne siciliane e pugliesi parte quotidianamente il nutrimento che riempie le tavole di ogni regione italiana, da Trapani fino a Chiavenna. Se la terra del Sud si ferma o non riesce a spedire i suoi prodotti, è l’intera nazione ad andare in sofferenza.

In tutto questo ingranaggio vitale, gli autotrasportatori rappresentano l’invisibile ma preziosissimo “filo rosso” che tiene unito il Paese. Macinando chilometri giorno e notte, questi lavoratori collegano i campi agricoli del Mezzogiorno con i mercati ed i supermercati di tutta Italia, garantendo la continuità di un bene primario come il cibo fresco.

Riconoscere il valore strategico della produzione agricola meridionale e tutelare la dignità di chi la trasporta significa, dunque, proteggere la sicurezza alimentare, la filiera agronomica, l’economia e la coesione di una comunità nazionale intera.