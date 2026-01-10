Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo delle coste calabre. Disagi alla circolazione ferroviaria

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria e provincia, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria.

L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

Il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica reggina non avrebbe causato danni. Tuttavia, dalle ore 06:00, sulla linea Catanzaro-Melito la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio. Contestualmente, come spiegato da Rete Ferroviaria Italiana, è stato attivato un servizio con corse bus. La circolazione ferroviaria è poi tornata regolare alle ore 12:50.