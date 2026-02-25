Serena Brancale da Sanremo 2026 al Palasport di Lamezia Terme

Sarà il concerto di Serena Brancale del prossimo 6 giugno alle 21.30 il primo grande live musicale nel PalaLamezia, il nuovo modernissimo Palasport di via del Progresso di Lamezia Terme.

La straordinaria cantautrice e polistrumentista, che ieri sera ha incantato il pubblico sanremese con il suo nuovo brano “Qui con me”, partirà proprio da Lamezia con il suo nuovo tour estivo, un autentico mega show di oltre due ore. La conferma definitiva è arrivata questa mattina, a seguito dell’incontro tra il promoter Ruggero Pegna, l’ingegnere Pasqualino Nicotera, dirigente comunale del settore Sviluppo del Territorio, e l’assessore alla Cultura Annalisa Spinelli.

Il prestigioso evento musicale, oltre ad essere il primo nel nuovo Palasport, farà parte della sessione estiva della 40° edizione di “Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’autore” ideato e organizzato dal promoter calabreseo e ricadrebbe nel “Giugno Lametino”, il mese storicamente festivo della Città. La prevendita dei biglietti, tutti numerati, suddivisi tra platea a sedere e le tre tribune colorate, blu, gialla e verde, partirà domani alle 14:00 sul circuito Ticketone.

“Mi auguro – afferma Pegna – che sia il primo di tanti appuntamenti che possano regalare a Lamezia serate indimenticabili con la grande musica dal vivo… Personalmente mi accollo l’onere di questo evento, certo della collaborazione dell’ amministrazione comunale, degli uffici competenti e, soprattutto, della presenza di un pubblico caloroso e numeroso.”.

Serena Brancale, una delle voci più originali e apprezzate del panorama musicale contemporaneo, salirà sull’imponente palcoscenico che sarà allestito nel palasport accompagnata da una grande band, coriste e ballerine. L’incredibile successo del brano Anima e Core presentato alla passata edizione di Sanremo, ha fatto da apripista alla hit della scorsa estate, Serenata, incisa in coppia con Alessandra Amoroso. Dopo il folgorante duetto con If I Ain’t Got Yoy di Alicia Keys, le due cantanti pugliesi hanno scalato le classifiche con uno dei brani più radiodiffusi dell’anno. Già dopo il debutto nella serata iniziale di questo Sanremo 2026, sono in molti a scommettere sul nuovo brano, una trascinante ballata dedicata alla madre che non c’è più, che le permette di sfoggiare tutte le sfumature della sua incredibile voce: «Scalerei la terra e il cielo, anche l’universo intero, per averti ancora qui con me».

Il successo della Brancale, comunque, nasce da lontano, grazie al suo successo internazionale su palchi di prestigio, come i celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, motivazione per la quale riceverà a Lamezia il “Riccio d’Argento” dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live dell’anno del Festival.

Dal vivo, Serena Brancale è una vera esplosione di energia, grazie al suo carisma scenico e alla forza comunicativa della sua musica, un mix travolgente di pop, jazz, soul, elettronica, dialetti e groove. Nata a Bari nel 1989, l’artista pugliese ha intrapreso un percorso artistico e musicale sin dalla giovane età. Ha iniziato studiando violino e pianoforte, per poi proseguire la sua formazione diplomandosi in canto jazz al Conservatorio dell’Aquila. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Galleggiare, che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2019 ha pubblicato l’album Vita da Artista, seguito nel 2022 da Je Sò Accussì. Nel 2024 ha poi pubblicato il singolo Baccalà, cantato in dialetto barese, che è diventato virale su TikTok, seguito da altre hit, tra cui La Zia e Stu Cafè.

Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, www.ticketone.it, le pagine social ufficiali.