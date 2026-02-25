Cime tempestose: riscrivere il romanticismo dal punto di vista di una donna

Il nuovo Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell e interpretato da Margot Robbie, non è soltanto l’ennesima trasposizione del romanzo di Emily Brontë. È un’operazione culturale precisa, e quando a dirigere una storia che ha plasmato l’immaginario romantico occidentale è una donna autrice, consapevole delle dinamiche di potere inscritte nell’amore, la questione cambia radicalmente.

La regista Emerald Fennell e il ruolo delle relazioni tossiche

Emerald Fennell non è nuova alla dissezione delle relazioni tossiche. Nel suo cinema l’estetica non è mai neutra: è un dispositivo critico. In Cime tempestose la regia costruisce un universo visivo stratificato:

paesaggi brumosi che diventano spazio psichico,

interni soffocanti che evocano prigionia emotiva,

primi piani insistiti che negano allo spettatore la distanza rassicurante.

Non c’è romanticizzazione ingenua. C’è esposizione. La macchina da presa non salva Heathcliff, lo osserva, lo interroga, lo mette a nudo.

Il punto centrale è questo: raccontare una relazione distruttiva senza celebrarla.

Nel 2026, in un contesto culturale segnato da un dibattito maturo su consenso, manipolazione emotiva e violenza psicologica, Fennell sembra porre una domanda scomoda: se oggi riconosciamo le dinamiche tossiche nella vita reale, perché fatichiamo ancora a farlo nel mito romantico?

La regista ha eliminato personaggi, si è soffermata su una parte del libro, ha messo in evidenze cose che erano solo accennate e ha dato vita a una nuova storia. Lo ha fatto restano fedele ad alcuni temi centrali presenti nel romanzo di Emily Brontë come ad esempio: l’identità, la rivendicazione sociale, la vendetta, il dolore e la morte, il destino di chi è condannato a non poter vivere l’amore.

Questa trasposizione cinematografica in Italia ha incassato circa € 3.666.156 contando 450.034 spettatori.

Fennell è una regista particolare, ed è stata capace di dimostrarlo con grande professionalità attraverso la sua poetica, la sua estetica e la sua prospettiva, tutto questo è magistralmente eseguito nel suo film, e il suo cinema è femminista, magari non in modo dichiarato ma molto comprensibile. Possiamo trovare in lei una grande attenzione anche al modo di raccontare il sesso e l’amore, con un’attenzione al tema del consenso.

Catherine: protagonista o vittima del proprio desiderio?

L’interpretazione di Margot Robbie restituisce una Catherine complessa, meno eterea e più consapevole della propria ambivalenza.

Catherine non è solo la donna contesa, è una figura che incarna:

desiderio di libertà,

ambizione sociale,

rabbia repressa,

paura dell’esclusione.

Il film accentua il conflitto interno: Catherine non è trascinata passivamente nella tempesta, ma partecipa alla sua costruzione, questo non la rende colpevole, la rende umana.

Dal punto di vista cinematografico è interessante notare come il montaggio lavori per alternare:

slanci passionali

silenzi carichi di tensione

momenti di isolamento visivo

Il risultato è una protagonista che non viene ridotta a oggetto del desiderio maschile, ma diventa soggetto del proprio caos.

L’amore come dispositivo di potere

Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione è il modo in cui la regia mette in luce le gerarchie:

classe sociale

genere

vulnerabilità emotiva

Heathcliff non è solo un amante disperato; è un uomo ferito che esercita potere attraverso il dolore.

Il film suggerisce che la sofferenza non giustifica la crudeltà.

Questo ribaltamento è fondamentale nel panorama attuale, dove la narrazione dell’“uomo tormentato” è stata spesso romanticizzata. Qui la tempesta non è poesia è un ciclo di trauma.

Lo sguardo femminile: differenza sostanziale, non decorativa

Quando parliamo di “female gaze” non intendiamo un’inversione superficiale dello sguardo maschile, ma un cambio di prospettiva narrativa.

In questo adattamento:

il corpo femminile non è spettacolarizzato;

il desiderio non è costruito solo come conquista;

il dolore di Catherine non è funzionale alla crescita dell’uomo.

È una differenza sottile ma radicale, Fennell non addolcisce la storia, la rende più scomoda.

Cultura contemporanea e responsabilità narrativa

Nel dibattito culturale italiano, voci autorevoli hanno più volte invitato a decostruire il mito dell’amore totalizzante, distinguendo tra intensità e dipendenza. Questo film sembra inserirsi in quella linea critica. Allo stesso tempo, il tema della rappresentazione pubblica – spesso affrontato anche in ambito politico nel discorso sulle pari opportunità – ci ricorda che la cultura non è mai neutra. Le immagini influenzano immaginari. Gli immaginari influenzano comportamenti. Il cinema non crea la violenza, ma può contribuire a normalizzarla o a smascherarla. Qui, l’intenzione sembra essere la seconda.

Una lettura da donna, oggi

Guardare Cime tempestose nel 2026 significa portare in sala:

consapevolezza sulle dinamiche abusive,

alfabetizzazione emotiva,

desiderio di relazioni più sane.

Il film non offre una morale consolatoria. Non offre redenzione. Offre uno specchio. E forse la vera modernità dell’operazione sta proprio qui: non nel cambiare la storia, ma nel cambiare il modo in cui la guardiamo. Perché oggi l’amore non può più essere raccontato solo come tempesta inevitabile. Può essere analizzato, interrogato e smontato. Il valore di questa operazione non sta nella fedeltà al testo originale, ma nel coraggio di metterlo in dialogo con il presente.

La domanda finale non è se Heathcliff e Catherine si amino.

La domanda è: perché per secoli abbiamo chiamato amore qualcosa che ci consuma?