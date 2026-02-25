Medicina, a Lamezia tavolo di confronto su haloterapia e flogosi delle vie aeree

Si svolgerà a Lamezia Terme, presso l’Hotel Marechiaro, il convegno scientifico dal titolo “Haloterapia e Flogosi delle Vie Aeree: dalle Miniere di Sale alle Evidenze Scientifiche”, dedicato all’approfondimento clinico e fisiopatologico dell’haloterapia nelle patologie infiammatorie delle vie respiratorie. L’incontro che vedrà la partecipazione di esperti come Pediatri, Otorinolaringoiatri e operatori tecnici di haloterapia in un confronto multidisciplinare volto ad analizzare le basi storiche della pratica, i meccanismi fisioterapici e le evidenze scientifiche disponibili in letteratura, con particolare attenzione ai sistemi di erogazione configurabili come dispositivi medici secondo la normativa europea vigente. Il convegno accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM). Nel corso dell’evento verrà annunciata la nascita della Accademia Italiana di Haloterapia Medica (A.I.Ha.M.), società scientifica senza scopo di lucro con finalità esclusivamente medico-scientifiche. Sarà presentati inoltre durante i lavori il sistema Aerosal®?, configurato come dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, nel contesto dell’analisi della letteratura scientifica pubblicata nel corso degli ultimi vent’anni sull’impiego dell’haloterapia. Il convegno rappresenterà un momento di consolidamento scientifico e di nuova progettualità per il settore della haloterapia in ambito medico.