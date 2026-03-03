Nasce il settore Fitness in acqua del Comitato Calabro FIN

Nasce all’interno del Comitato Regionale Calabria della FIN il nuovo settore Fitness in Acqua, un progetto federale pensato per strutturare e sviluppare una disciplina in costante crescita negli ultimi anni. Un ulteriore importante obbiettivo centrato dopo la nascita a Crotone del primo Centro Federale Calabrese. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio Regionale riunitosi a Lamezia Terme, che ha assegnato al Consigliere Giovanni Gullo la delega del settore. Contestualmente, l’incarico di Responsabile Tecnico è stato affidato a Elisa Cervi, già docente regionale. La Calabria avrà inoltre un ruolo di primo piano nel programma nazionale, insieme a Piemonte, Toscana e Marche sarà tra le regioni organizzatrici pilota del progetto, chiamate a sperimentarne la struttura e a favorirne l’implementazione sul territorio. Per il massimo dirigente della FIN Calabrese e per l’intero Comitato si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo. «A piccoli passi – sottolinea il Presidente Alfredo Porcaro – stiamo riuscendo a realizzare risultati importanti per la nostra Regione. Non mi stancherò mai di ripetere che le nostre società, con le loro strutture, stanno contribuendo in modo decisivo a traguardi di questo livello». Nel prossimo futuro, il Presidente Alfredo Porcaro intende inoltre richiedere un incontro con i vertici politici regionali per presentare i programmi sportivi e le prospettive di sviluppo nelle aree in cui le società hanno già dimostrato la massima disponibilità a investire nell’attività agonistica.