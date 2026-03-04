Amore eterno o cultura del possesso? Il dibattito sul “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

C’è una domanda che attraversa le case, i social, le redazioni, può una canzone diventare terreno di scontro culturale? Amore “per sempre” o libertà di scelta? Il dibattito attorno alla canzone di Sal Da Vinci.

È accaduto con Per sempre sì di Sal Da Vinci, brano che celebra l’amore eterno e la promessa di un legame che resiste al tempo. Un testo che per molti è rassicurante, nostalgico, perfino necessario. Per altre e altri, invece, è il simbolo di una narrazione sentimentale che fatica a stare al passo con la realtà che le donne vivono oggi.

Le critiche arrivate da ambienti femministi non parlano di censura né di attacco personale all’artista. Il punto è un altro: quale idea di relazione continua a essere proposta come modello dominante? E soprattutto, quale immaginario alimenta in un Paese in cui le relazioni affettive, troppo spesso, finiscono nei titoli di cronaca nera?

Il nodo: quando il “per sempre” non è neutro

La canzone racconta un amore totalizzante, definitivo, assoluto. Un “sì” che non contempla ripensamenti. È la tradizione melodica italiana, quella delle promesse eterne e delle anime inseparabili.

Eppure, oggi molte donne guardano a quella formula con inquietudine. Non perché l’amore non possa durare, ma perché nella nostra cultura il “per sempre” è stato a lungo intrecciato all’idea di possesso, sacrificio, rinuncia di sé. L’amore come destino inevitabile, non come scelta quotidiana e rinnovabile.

Le femministe che hanno criticato il brano sostengono che, in un contesto segnato da violenza di genere strutturale, l’idea di un legame indissolubile rischi di oscurare un principio fondamentale: una relazione deve poter finire e la sua fine non è un fallimento morale.

I numeri che cambiano la prospettiva

Il dibattito non si svolge nel vuoto. Secondo gli ultimi dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ogni anno in Italia oltre cento donne vengono uccise, e nella maggior parte dei casi l’autore è un partner o un ex partner. Il luogo dell’intimità si trasforma in spazio di pericolo. Mentre si contano le vittime di femminicidio, mentre si spera che un braccialetto elettronico funzioni davvero, mentre si invoca una giustizia più tempestiva, la cultura continua a raccontare l’amore come un vincolo che non si spezza. È qui che la questione diventa politica, non musicale.

Educare all’amore, non al possesso

Le nuove generazioni chiedono un’educazione sessuale e affettiva che parli apertamente di consenso, desiderio, piacere, autodeterminazione. Che insegni che l’amore non è controllo, che la gelosia non è passione, che la fine di una relazione non è una sconfitta personale.

Chiedono che si dica con chiarezza che il “no” è legittimo, che il cambiamento è naturale, che nessuno appartiene a nessuno.

In questo scenario, una canzone che celebra il “per sempre” può apparire, ad alcune, come un passo indietro. Non perché l’eternità sia sbagliata in sé, ma perché l’eternità imposta, idealizzata, resa unica possibilità, è stata storicamente un terreno su cui si sono costruite dipendenze e giustificazioni della violenza.

Cultura pop e responsabilità collettiva

La musica non uccide e una canzone non genera un femminicidio. Ma la cultura contribuisce a formare l’immaginario in cui cresciamo e l’immaginario conta. Il punto sollevato dalle critiche femministe è semplice: in un’Italia che ancora fatica a garantire sicurezza e libertà alle donne, forse è tempo di raccontare relazioni in cui l’amore non sia fusione totale, ma incontro tra due soggettività libere. Il romanticismo non è il nemico. Lo è l’idea che l’amore debba essere per forza per sempre, anche quando fa male.

Il dibattito attorno a Per sempre sì non riguarda soltanto una canzone. Riguarda il modo in cui definiamo l’amore nel 2026. Riguarda la distanza tra l’immaginario romantico e la realtà di donne che ancora lottano per uscire da relazioni violente.

Forse la vera questione non è se promettere “per sempre”.

Forse la domanda è: siamo capaci di promettere libertà?