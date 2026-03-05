Alessandro Massa, una vita nella musica: pubblicato il primo brano del nuovo progetto artistico

Nel mondo della musica non tutto avviene sotto i riflettori: spesso il lavoro più importante prende forma dietro le quinte, dove nascono i suoni che poi conquistano il pubblico. E’ il caso di Alessandro Massa, musicista, arrangiatore e pianista. Originario di Procida, ha costruito negli anni un percorso solido e articolato, fatto di studio, ricerca e sperimentazione continua. Dopo aver lavorato in contesti internazionali, oggi vive a Bassano Romano, territorio noto per il monastero che custodisce il Cristo Portacroce, opera attribuita a Michelangelo.

Massa vanta esperienze importanti, tra cui la collaborazione con la band TheCoda con la quale ha firmato il brano “Have Some Fun”, selezionato poi dal regista Gabriele Muccino per il film “Ricordati di me” e utilizzato per la scena dell’incontro tra Carlo Ristuccia e la sua vecchia fiamma Alessia, rispettivamente interpretati da Fabrizio Bentivoglio e Monica Bellucci.

Il pianoforte è per lui una presenza costante. Da anni il Maestro accompagna Nunzia Durante, soprano lirico calabrese, nelle tappe nazionali e internazionali. Il prossimo appuntamento in Calabria è previsto per il 16 marzo a Taurianova.

Per lungo tempo, è stato protagonista nel panorama tech-house come ghost producer: autore e artefice di brani poi pubblicati e suonati da dj.

“Dietro quelle basi c’è un mondo di producer che danno voce a intere generazioni senza necessariamente stare in copertina”, afferma.

Oggi, con la pubblicazione su Spotify del brano The Other Side, Alessandro Massa decide di aprire una nuova fase del suo percorso artistico: dare vita a una linea produttiva che porti direttamente il suo nome.

Elvira Sangineto