Sigep 2026: una Calabria Straordinaria protagonista a Rimini

Dal 16 al 20 gennaio 2026 la Fiera di Rimini ospita una nuova edizione di SIGEP World, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale, Caffè e Pizza. Un appuntamento di riferimento assoluto per la community globale del foodservice, capace ogni anno di riunire professionisti, aziende, buyer e innovatori da tutto il mondo per intercettare tendenze, presentare nuovi prodotti e raccontare l’evoluzione dei mestieri dell’arte bianca.

SIGEP non è soltanto una fiera, ma un osservatorio internazionale sul futuro dei laboratori artigianali, delle pizzerie, delle pasticcerie e dei forni, un luogo dove le tendenze si definiscono e i territori trovano spazio per raccontare la propria identità. In questo contesto, la Calabria si afferma come protagonista, con una presenza corale e distintiva, valorizzata anche dallo spazio istituzionale di Calabria Straordinaria, vetrina delle eccellenze regionali.

Partecipare al SIGEP vuol dire far arrivare la narrazione della Calabria in uno dei contesti più influenti della scena food mondiale, un crocevia internazionale dove eccellenze dolci e salate si incontrano e i territori si affermano attraverso qualità e visione.

La presenza della Calabria a SIGEP 2026 a Rimini riceve il pieno sostegno delle istituzioni regionali, che ne evidenziano l’importanza strategica.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolinea come partecipare a una manifestazione di portata internazionale rappresenti «un’occasione unica per mettere in mostra le nostre imprese, far conoscere le eccellenze calabresi e rafforzare la reputazione del territorio sui mercati globali».

La direttrice generale di ARSAC, Fulvia Caligiuri, evidenzia il valore concreto di questa partecipazione: «Essere presenti a Rimini significa posizionare la Calabria al centro della scena internazionale del food, valorizzando filiere, competenze e giovani talenti. È un’opportunità straordinaria per raccontare il nostro territorio, creare connessioni e attrarre attenzione e investimenti».

A rafforzare ulteriormente il racconto della Calabria a SIGEP 2026, è presente il team di Calabria Food Tour, realtà diventata negli anni un vero e proprio volto social della regione, capace di raccontarne le eccellenze gastronomiche, attraverso uno storytelling autentico e riconoscibile.

Alla fiera, infatti, partecipano Wlady Nigro e Angelica Gaudio, con l’obiettivo di documentare e valorizzare il lavoro dei maestri gelatieri, pasticceri e lievitisti calabresi, dando voce a chi ogni giorno costruisce qualità, ricerca e identità attraverso il proprio mestiere.

Tra i protagonisti di SIGEP 2026 spicca Molino Bruno, il più grande e storico molino calabrese con sede a Montalto Uffugo (Cosenza). Arrivata alla quinta generazione, l’azienda familiare porta a Rimini una visione chiara e ambiziosa: valorizzare il territorio attraverso le persone, le competenze e una nuova generazione di artigiani dell’impasto.

Al centro dell’attenzione ci sarà una squadra di sette giovani talenti, guidati dai maestri Lorenzo Fortuna e Paolo Caridi, veri mentori del progetto. Un team eterogeneo ma compatto, composto da pizzaioli e pastry chef che hanno scelto di restare in Calabria, crescere professionalmente e raccontare la propria terra attraverso farine, impasti e lievitazioni consapevoli.

All’interno dello spazio regionale di Calabria Straordinaria è presente anche Luca Tudda con il suo progetto Amonoglù, dedicato alla pizza artigianale senza glutine.

Nato dall’ascolto delle esigenze dei clienti e dalla volontà di rispondere a un bisogno sempre più diffuso, Amonoglù offre basi pizza gluten free artigianali, sicure e di alta qualità, pensate per rendere l’esperienza della pizza davvero accessibile a tutti, senza compromettere gusto, consistenza e legame con la tradizione calabrese.

A SIGEP 2026 Conpait, la Confederazione Pasticceri Italiani, conferma la propria presenza con uno stand che intreccia creatività, formazione e inclusione. La fiera diventa così un vero palcoscenico per raccontare il valore sociale della pasticceria artigiana, promuovendo percorsi dedicati a persone con disabilità e dimostrando come eccellenza e responsabilità possano procedere di pari passo.

Fortuna Mazzeo