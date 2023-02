Confesercenti, inizia la formazione a Cosenza con un corso pratico foto e video

COSENZA – E’ iniziato il percorso formativo 2023 di Anama Cosenza, l’Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari che, grazie a Confesercenti Cosenza e alla collaborazione con APM traslochi, RistrutturaCasa e Solaretika, ha inaugurato la serie di incontri cominciando da mondo della fotografia e del videomaking.

A tenere il primo degli incontri saranno Marco Caputo, Angelica Mazza e Ilenia Caputo. Il primo, dopo essersi laureato presso il Dams di Bologna in cinematografia, ha vissuto alcuni anni tra Londra, Madrid, New York e Malta. Tornato in Calabria, ha iniziato la sua attività di videomaker realizzando spot pubblicitari, videoclip e cortometraggi (candidati nella selezione ufficiale dei David di Donatello) ed è tra i più importanti videografi italiani nel campo del wedding.

Angelica Mazza, invece, dopo aver conseguito la maturità classica, si è avvicinata al mondo dell’arte. Alcuni dei suoi progetti sono stati selezionati in importanti manifestazioni, tra le quali il Festival di Roma del cortometraggio ed il Premio David di Donatello. Ha fondato la una sua casa di produzione, la Fado Cinema e con la sua azienda, collabora con la The Bio Agency di Londra (tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo). Lavora, infine, come videografa, avendo realizzato prodotti audiovisivi in giro per l’Italia e l’Europa.

Ilenia Caputo, invece, è laureata presso La Sapienza di Roma in Scienze Turistiche, si è trasferita in Inghilterra dove ha frequentato il British Study Center di Oxford. Proprio in Inghilterra la sua passione per la fotografia diviene un lavoro, iniziando a collaborare con molti studi di architettura londinese, fotografando svariati complessi architettonici nel sud dell’Inghilterra. Vanta un’esperienza all’estero tra Spagna, Marocco, Germania, Ungheria, Irlanda. Ha vissuto per qualche tempi a Berlino, realizzando scatti che raccontano il mondo underground della metropoli ed è infine ritornata in Italia dedicandosi pienamente all’attività di fotografa, specializzandosi nel campo Wedding e realizzando servizi fotografici in tutta Italia.

“Il primo incontro formativo del 2023 ci vede impegnati sul campo con tre professionisti internazionali foto/video maker: Marco Caputo, Angelica Mazza e Ilenia Caputo – ha dichiarato il presidente di ANAMA Cosenza, Francesco Ugone – che forniranno un contributo pratico relativo alla valorizzazione e presentazione digitale dei nostri immobili. Farci supportare e consigliare da questi tre grandi nomi del settore, rappresenta per l’agente una grande opportunità: l’offerta e la proposizione commerciale, oggi, non possono prescindere da una presentazione dell’immobile a tutto tondo che fornisce al cliente, fin dal primo approccio con l’annuncio, un’esperienza visiva realistica ed emozionale, guidandolo a riconoscere ciò che meglio soddisfi i suoi bisogni. Una grande opportunità dunque – ha concluso Ugone – per fornire al cliente sia a monte che a valle un servizio di qualità e in linea con i tempi”.