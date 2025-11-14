Soddisfazione per il settore giovanile della Pirossigeno Cosenza Basket: quattro atleti convocati per il raduno del Progetto Academy Italia

La Pirossigeno Cosenza Basket vive un momento di grande soddisfazione per il suo settore giovanile. Quattro dei suoi atleti – Daniele Costabile, Michele Fedele, Diego Sabato Santisteban e Pietro Saccomanno – sono stati convocati dal Comitato Regionale Calabria della Fip per partecipare al raduno del Progetto Academy Italia maschile, in programma domenica 16 novembre al PalaGiovino di Catanzaro.

L’evento, coordinato dal Responsabile tecnico territoriale Umberto Di Martino, rappresenta un’importante vetrina per i migliori talenti cestistici calabresi. Ai quattro lupacchiotti convocati si aggiunge anche Sergio Russo, inserito tra gli atleti a disposizione.

«Questo risultato – commenta il direttore sportivo rossoblù Fabio Lorenzi – conferma la bontà della nostra visione societaria e premia l’eccellente lavoro svolto dall’intero staff tecnico del settore giovanile. Investire sulla crescita dei giovani atleti del territorio è nel Dna del nostro progetto, e vedere questi ragazzi rappresentare la Calabria a livello federale ci ripaga di tutti gli sforzi. Un ringraziamento particolare va ai tecnici che, con professionalità e dedizione, seguono il loro percorso di crescita cestistica e umana».