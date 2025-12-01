Soriano Calabro: emozione, fede e comunità alla presentazione di “Io credo” di Domenico Nardo

Lo scorso 29 novembre, la Sala Consiliare del Comune di Soriano Calabro ha ospitato un evento di grande intensità culturale e spirituale: la presentazione del volume “Io credo” di Domenico Nardo, edito da Libritalia.net. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione culturale Rachele Nardo LLFF-ODV, ha visto la partecipazione di istituzioni, comunità religiosa, studenti e cittadini, trasformandosi in un momento di emozione condivisa e di riflessione collettiva.



Domenico Nardo – avvocato, insegnante e conduttore radiofonico – ha aperto il cuore al pubblico raccontando momenti cruciali della sua vita: il legame profondo con Soriano, il ricordo della figlia Rachele venuta a mancare a soli 20 anni, la prova del Covid – quando i medici gli avevano comunicato che non avrebbe superato la notte – e il momento della sua conversione, vissuto come rinascita spirituale.

Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali del Vicesindaco Francesco Alessandria, seguiti dall’intervento di Padre Rosario Licciarello OP, Superiore del Convento di San Domenico in Soriano. Le letture sceniche sono state affidate all’attore e regista sorianese Pasquale De Masi. Presenti anche gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Soriano Calabro, i quali hanno rivolto domande all’autore, dimostrando sensibilità e curiosità verso i temi della fede e della speranza. La serata si è chiusa con la loro interpretazione corale della poesia “Vorrei”. Non sono mancati i saluti di Simona Toma, direttore editoriale di Libritalia, che ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa e per la forza del messaggio contenuto nel volume.

La consigliera comunale e docente Luciana Varì, dialogando con l’autore, ha offerto una riflessione intensa: “Ogni poesia di Domenico mi rimanda all’ordinario che diventa straordinario. È il viaggio del cuore e dell’anima dell’umanità ferita, che si ricompone piano piano fidandosi di Qualcuno. Attraverso la poesia, Domenico si è fatto dono per l’altro, e mi ha dato la possibilità di avvicinare i miei alunni alla poesia, di scoprire il loro mondo interiore e di ricevere emozioni incredibili”.



Con parole toccanti, Nardo ha ricordato: “Abbiamo ringraziato il Signore per essere intervenuto, e allo stesso modo non potevo prendermela con Lui per la morte di mia figlia. La fede mi ha insegnato che la speranza e l’amore restano più forti del dolore”.

Rachele Nardo è venuta a mancare improvvisamente il 12 ottobre 2024, all’età di soli 20 anni, a causa di un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile ma dal dolore è nata una luce nuova: un movimento di amore, bellezza e solidarietà che porta il suo nome, l’Associazione Culturale “Rachele Nardo LL FF ODV”, dove “LL FF” sta per Libera, Leggera, Forte, Felice — quattro parole che descrivono perfettamente il suo spirito. Fondata dalla famiglia, si propone di valorizzare il talento giovanile attraverso premi, borse di studio e laboratori artistici; di promuovere il benessere emotivo e relazionale tra i ragazzi, con incontri e testimonianze e di diffondere una cultura dell’amore per sé stessi e per gli altri, come antidoto alla solitudine e al disagio. Si rimando al sito dell’associazione rachelenardo.it per leggere ulteriori notizie.

L’evento è stato trasmesso in diretta sul gruppo Facebook “Politicamente Scorretto” ed è disponibile per essere rivisto cliccando sul seguente link: https://www.facebook.com/share/v/17t5Utitxz/.

Elvira Sangineto