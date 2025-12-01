Reggio Calabria: assalto a un furgone portavalori, rubati due milioni di euro

Intorno alle 6:30 di questa mattina, è stato preso d’assalto un furgone portavalori della società Sicurtranspot lungo l’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, all’interno di una galleria situata tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord.

Per mettere in atto l’azione, i rapinatori hanno creato una vera e propria barriera stradale: due automobili sono state posizionate di traverso sulla carreggiata e successivamente date alle fiamme, con l’obiettivo di bloccare completamente la circolazione. Stando alle prime testimonianze, gli assalitori avrebbe inoltre cosparso il tunnel di bande chiodate per evitare al mezzo blindato di fuggire, causando danni a diverse auto rimaste con le gomme squarciate.

Nel corso della rapina, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, senza provocare feriti. Sul luogo dell’assalto sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.