A2 Pallanuoto: Aqa Cosenza sbanca Napoli e conserva il primato

COSENZA – “E se ne va… la capolista se ne va, la capolista se ne va…”. Urla di gioia e tifo incredibile per la squadra femminile della Cosenza pallanuoto che vince la sfida al vertice contro Gls Napoli Lions e festeggia i play off da capolista del girone.

8-9 il risultato finale di una gara entusiasmante che ha coinvolto molti tifosi cosentini giunti a Pozzuoli per l’occasione.

“Abbiamo raggiunto un primo importantissimo risultato”, le parole a margine del presidente della società Francesco Manna. “Complimenti alle ragazze, al mister, allo staff tecnico e dirigenziale ed a tutti i nostri tifosi. Una giornata memorabile, adesso avanti nei play off con la convinzione che la squadra allestita è forte su tutti i fronti”, ha poi aggiunto Manna.

Dopo i primi due tempi parziali chiusi sostanzialmente in pareggio (2-2; 2-2), nel terzo invece ha prevalso per un gol la squadra di mister Fasanella (1-2) mentre il quarto ha confermato la forza di entrambe le compagini (3-3).

A segno per la Cosenza pallanuoto Greco (doppietta), Malluzzo, Morrone, Nisticò e Koide (poker di reti).

“La partita della partite”:

Così è stata definita. Il match più atteso dell’anno in casa Cosenza Pallanuoto. La capolista bruzia, per la seria A2 femminile, è stata finora protagonista indiscussa. Anche a Pozzuoli, nel Palatrincone contro la squadra del Gls Napoli Lions, ha mostrato muscoli e tenacia. “Chi ha seguito la gara d’andata inevitabilmente si aspetta molto da questa partita. Abbiamo di fronte una squadra di esperienza, pronta a metterci in difficoltà con la loro fisicità come nell’andata, ma d’altro canto noi non siamo da meno”, ha avuto modo di affermare l’atleta Carola Sesti.

Così è stato. Ed ora tutti a festeggiare. La capolista se ne va…