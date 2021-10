All’esordio casalingo la Tonno Callipo attende la titolata Itas Trentino di Daniele Lavia

VIBO VALENTIA – Dopo sei mesi riaprono dopodomani, domenica 17 ottobre (dalle ore 20.30 diretta su www.volleyballworld.tv ) le porte del PalaMaiata per l’esordio in casa della Tonno Callipo al cospetto dei quotati avversari dell’Itas Trentino. Era il 18 aprile quando la formazione giallorossa si congedava dal campo amico perdendo con Milano 3-0, nell’ultima gara della Challenge Cup. Sarà una riapertura speciale all’insegna del ritorno dei i tifosi nella percentuale del 60% della capienza. Finalmente dopo una lunga lontananza forzata si potrà tornare ad ammirare nuovamente lo spettacolo colorato e caloroso dei tifosi sulle gradinate del palazzetto vibonese.

LA GARA

Sarà il momento di tuffarsi nella seconda giornata della Superlega, e dopo il brillante esordio di Taranto Saitta e compagni se la vedranno con una delle big del campionato, appunto l’Itas Trentino. Entrambe le squadre sono reduci dal successo della giornata inaugurale: Vibo in terra Pugliese e Trento tra le mura amiche della BLM arena contro Verona nel posticipo di martedì sera. Si preannuncia dunque un match spettacolare, con i giallorossi chiamati a mostrare anche in casa le ottime potenzialità messe in mostra domenica scorsa contro gli uomini di Di Pinto. Da una parte del campo si farà leva sull’entusiasmo per i buoni risultati della passata stagione e sul desiderio di dare continuità al trend positivo avviato a Taranto; dall’altra i campioni trentini che voglio portare a casa l’intera posta in palio per mantenere un posto nella parte alta della classifica.

L’unico ex della contesa è il centrale della Tonno Callipo, Davide Candellaro che ha giocato a Trento due stagioni dal 2018 al 2020.

“Domenica sarà una gara difficile e, nonostante abbia operato un grande cambiamento, Trento resta una squadra da temere perché può contare su tanti giocatori di calibro internazionale”. Certo bisognerà pensare a se stessi e l’esordio di Taranto è stato oltremodo promettente per la Callipo. Il centrale veneto non se la sente di sbilanciarsi nel prevedere il futuro per questa nuova Vibo. “Siamo appena alla seconda giornata, non posso fare previsioni. Ci sono ancora 21 gare da giocare, e specie quest’anno soltanto all’ultima palla si potrà dire cosa si è raccolto”. Intanto cresce l’attesa in città, soprattutto tra la tifoseria che finalmente potrà tornare al PalaMaiata. “Il fatto di avere il supporto del nostro pubblico ci caricherà nei momenti di difficoltà. Punteremo a giocare e divertirci mettendo in conto che fino alla fine e in qualsiasi momento l’esito della contesa può cambiare”.

GI AVVERSARI

Per l’Itas Trentino è la ventiduesima stagione di attività. Quella che inizia il cammino della Superlega 2021/22 è una squadra profondamente rinnovata e che ha perso pezzi da novanta, ad iniziare dal regista azzurro Giannelli, approdato a Perugia, a Nimir e Rossini sbarcati a Modena e Lucarelli alla Lube. Di contro sono arrivati giocatori comunque di ottimo livello, ad iniziare dal 37enne bulgaro Kaziyski (16 punti all’esordio con Verona). Per lui si tratta di un ritorno dopo ben sette stagioni trascorse a Trento, vincendo tanti titoli. Quindi il calabrese Daniele Lavia da Modena, il palleggiatore Sbertoli da Milano e l’opposto Pinali da Ravenna, tutti e tre reduci dal titolo di Campioni d’Europa, oltre al ibero tedesco Zenger arrivato dal Berlin Recycling Volleys. Ancora in gialloblù i riconfermati Michieletto, ormai splendida realtà della Superlega: anche per lui brilla l’oro europeo oltre a quello più recente di Campione Mondiale con l’Under 21. Senza dimenticare i più esperti ed affidabili centrali Lisinac e Podrascanin. In panchina per la sesta stagione di fila il quotato tecnico Lorenzetti, tra gli altri titoli vinti 3 scudetti (2 con Modena 1 con Piacenza), e che punta a trovare la giusta alchimia per restare ai vertici com’è ormai sua consuetudine da anni.

Nettamente a favore del’Itas gli scontri passati, con 30 vittorie, mentre a Vibo Valentia rimasti solo 6 successi. L’ultimo successo interno della formazione del patron Pippo Callipo sulla blasonata formazione trentina risale alla prima giornata del girone di ritorno del torneo 2015-2016, disputata domenica 11 dicembre 2016, con la squadra giallorossa guidata in panchina dal tecnico argentino Waldo Kantor, capace di ribaltare l’inerzia del match contro i più quotati avversari al termine di una straripante rimonta, dallo 0–2 al 3–2 finale (17-25, 23-25, 25-22, 25-17, 15-7 i parziali) dopo 134 minuti di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI

TONNO CALLIPO CALABRIA: Saitta-Nishida, Candellaro-Flavio, Douglas-Borges, Rizzo (L). All. Baldovin

ITAS TRENTINO: Sbertoli-Michieletto, Podrascanin-Lisinac, Kaziysky-Lavia, Zenger (L). All. Lorenzetti.

ARBITRI: Gianluca Cappello e Maurizio Canessa.

Terzo arbitro: Rizzica Giovanni

Addetto al video-check: Richichi Antonino

Segnapunti: Mazza

INFO BIGLIETTERIA: