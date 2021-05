Asd CorriCastrovillari: trasferta pugliese per i maratoneti calabresi

CASTROVILLARI (CS) – Lo scorso 9 maggio, a Corato, in Puglia, si è corsa una 6 ore associata ad una 22 km.

La ASD Corricastrovillari si è presentata con la ultramaratoneta Mimma Caramia, reduce dal successo nazionale nella 12 ore di Provaglio (BS) e con i partecipanti alla 22 km: Michele Spingola, Roberto Froio, Antonio Perrone, Daniele Cirigliano, Giuseppe Mancuso, Massimo Nunnari ed il presidente Gianfranco Milanese. La Caramia è salita sul podio con km 54,831 percorsi nelle 6 ore. Spingola ha terminato i 22 km al secondo posto assoluto, (con un tempo di 01.24.39) battuto dalla gioventù di un forte Domenico Ricatti (A.S.D. Terra dello Sport con 01.20.09), ma ha vinto la sua categoria. Froio conquista il quarto posto assoluto e Cirigliano e Perrone si prendono il 2o e 3o posto di categoria.

La trasferta è stata la prima prova di un ritorno alle gare che ha fatto riprovare il piacere di stare insieme. Ora, ci si prepara per la staffetta RUN4HOPE che partirà, in contemporanea in tutte le regioni Italiane, il 22 maggio. Per la Calabria, Castrovillari ha il privilegio di essere stata designata come città di partenza. Lo start avverrà da piazza Municipio alle ore 11:00. Gli atleti si cimenteranno in un percorso a staffetta che li condurrà fino a Reggio Calabria, toccando i punti nevralgici della nostra regione. L’evento sarà anticipato dalla conferenza stampa che si terrà il 18 maggio, ore 16:00, presso la Sala consiliare del Comune di Castrovillari. All’iniziativa parteciperanno il presidente della Corricastrovillari, Gianfranco Milanese; il campione italiano e tecnico Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), Maurizio Leone; la delegata CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Anna De Gaio e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dello Sport locale. Inoltre, l’appuntamento è anche su Kontatto Radio Pollino per il 17 maggio. Nel corso della diretta, il presidente Milanese, coadiuvato da Pasquale Pandolfi, illustrerà l’evento e lo scopo benefico della Run4Hope, invitando a donare all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) – https://www.run4hope.it/sostienici.

Poi, gli atleti daranno il tutto per tutto con il trial di Corsa in Montagna di Serragiumenta il 13 giugno; in palio 3 titoli regionali ed uno nazionale.