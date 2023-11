Attesa per la “Moto Cavalcata dell’Alto Jonio”: previsti oltre 300 centauri da tutta Italia

Tra euforia e attesa si limano i dettagli per uno degli eventi storicizzati nel panorama motociclistico calabrese e non. La “Moto Cavalcata dell’Alto Jonio”, infatti, quest’anno toccherà l’edizione numero venti e, come dal 2002, anche quest’anno è stata indetta e predisposta dall’alacre moto club “Il Castello Corigliano Calabro”.

Il sodalizio motociclistico coriglianese, infatti, nel corso del tempo si è contraddistinto per tante iniziative ed eventi balzando agli onori della cronaca per programmazione, numeri di partecipanti e grande spirito d’aggregazione. “Moto Cavalcata dell’Alto Jonio”, patrocinata da Fim e comune nonché sostenuta dal contributo di diversi partner, divenuta la regina d’autunno per la categoria.

Avvenimento destinato alle specialità enduro, quad e atv mentre le stime di centauri attesi, da Calabria, Puglia, Campania e Basilicata, oscillano sulle trecentocinquanta unità o forse qualcosa in più. Il percorso fuoristrada della traversata sarà come sempre affascinante e intrepido e toccherà i circa 90 km per moto, quad e maxi enduro. Annunciate variazioni per moto classi hard ed extreme. Nello specifico i percorsi denominati hard saranno dedicati solo ai più esperti motociclisti. I promotori, tuttavia, hanno voluto ricordare a tutti gli iscritti che i mezzi dovranno essere in regola ed osservare il codice della strada. La categoria della max enduro, introdotta lo scorso anno, avrà invece un percorso ad hoc ma che, per grandi linee, viaggerà per le stesse zone delle altre categorie ma con percorsi più fattibili.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

Possibile effettuare la necessaria iscrizione per partecipare all’evento anche attraverso il qr code presente sulle locandine o consultando la pagina facebook “Motoclub Il Castello” ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100063567191368 ) dove cliccando è possibile compilare l’apposito modulo su https://myfmi.federmoto.it/myfmi/myfmilogon.aspx?fbclid=IwAR1U52bnocNo4eyZVDN5fCTsj9bUN4B5nohPXBiWhh8SrVmIoZa9urMjk7o o seguendo le istruzioni del video tutorial pubblicato per facilitare gli interessati. Il programma prevede raduno e start fissati alle ore 8 presso il lungomare di Schiavonea, nei pressi del Movida-beach, con l’itinerario che toccherà le contrade Costa, Foresta, San Giacomo e Sorbo e poi si riscenderà per tornare alla partenza in riva allo Jonio. A metà itinerario annunciato un punto ristoro, dove ci si potrà fornire eventualmente anche di benzina, precedentemente consegnata agli organizzatori. Tragitto concepito nel pieno rispetto della natura e dal fascino immutato tra vie crespe, prominenti e avallate per una moto cavalcata sempre nel segno della spettacolarità. A corredo della giornata, non sono da escludere novità o sorprese degli organizzatori. “Moto Cavalcata dell’Alto Jonio 2023” all’insegna di numerosi motociclisti e pronta a far risuonare i rombi di numerosi motori per trascorrere una giornata tra nuove emozioni e divertimento in un itinerario che abbraccerà come sempre il suggestivo scenario composto da mare, monti, pianure e colline. A far cornice non mancheranno anche spettatori e curiosi sempre ben appostati per ammirare il passaggio di tutti i mezzi in transito per le strade curvilinee.