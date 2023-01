Auto, ad Altomonte il 5° Memorial Vittorio Minasi

Torna il Memorial Vittorio Minasi, organizzato come sempre da ASA Castrovillari che, per la sua quinta edizione, si terrà ad Altomonte sabato 28 gennaio alle ore 17 presso il Salone Razetti.

Patrocinato da ACI Sport e dallo stesso Comune di Altomonte, all’evento parteciperanno il presidente di ASA Castrovillari e figlio di Vittorio, Massimo Minasi; il sindaco e l’assessore delegato allo sport del Comune di Altomonte, Giampietro Coppola e Giuseppe Capparelli; il consigliere provinciale di Cosenza delegato alla viabilità, Eugenio Aceto; il presidente di ACI Sport Cosenza, Ernesto Ferraro; il fiduciario ACI Sport Calabria, Gaetano De Paula e la Fiduciaria zonale Coni, Anna De Gaio, coordinati da Renato Bruno di “Sport e Foto”.

Nel corso dell’appuntamento, durante il quale sarà ricordato chi per anni ha creduto nell’automobilismo sportivo lottando per ottenere sempre importanti traguardi, sarà assegnato il prestigioso trofeo premiando piloti che hanno partecipato alle gare di ASA Castrovillari secondo le classifiche previste dal regolamento del Memorial.

L’ASA Castrovillari, con la fattiva collaborazione della Scuderia Spac e di ACI Sport, ha voluto dar vita già dal 2018 al Campionato intitolato al fondatore di questo importante Comitato Organizzatore, che annualmente porta in Calabria centinaia di sportivi, appassionati e visitatori, mettendo in luce, attraverso la forza dello sport, le bellezze della Calabria in nome di chi, per primo, ci ha creduto.