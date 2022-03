Bocce, le migliori squadre femminili del Sud si sfidano a Catanzaro

CATANZARO – l movimento boccistico femminile in Calabria è in rapida e costante crescita, come testimoniano la presenza di ben quattro squadre calabresi al via al prossimo campionato di società (Catanzarese, Città di Borgia, Città di Cosenza e Villa Arangea) e le affermazioni della campionessa regionale Sharon Cotroneo, ultima in ordine di tempo la seconda piazza alla gara nazionale “Lady Basilicata”. Per questo la Fib Calabria (nella terra di Anna D’Elia, prima campionessa nazionale calabrese) – in collaborazione con Aiab Calabria e i comitati regionali Fib di Basilicata, Campania e Puglia – ha inteso organizzare ed ospitare la terza tappa della manifestazione-circuito interregionale “Le Dee bocciofile della Magna Grecia – nelle colonie calabresi”, torneo femminile a squadre, giocato a staffetta, in programma a Catanzaro domenica 3 aprile 2022.

«Desidero ringraziare Assunta Lacroce per l’impegno e la competenza con cui ha curato l’evento ed Antonio Perricelli, delegato Fib Catanzaro per il supporto ricevuto. Scriviamo insieme un altra pagina di Sport in Calabria e la coloriamo ancora una volta di rosa. Avevo promesso un particolare pensiero per il mondo boccistico femminile e credo di poter affermare di avere onorato l’impegno grazie a tutti i Componenti della Fib Calabria. Naturalmente continueremo ad impegnarci sempre di più cercando di migliorare ancora». Così Francesco D’Ambrosio, presidente del Comitato regionale della Fib Calabria, che fin dal suo insediamento ha deciso di puntare sullo sviluppo delle bocce in rosa. Alle sue parole fanno eco quelle di Assunta Lacroce, responsabile del settore femminile della Fib Calabria: «Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’attività promozionale per spingere le società ad intraprendere percorsi agonistici. Infatti, giunti alla terza edizione, accogliamo con soddisfazione l’iscrizione al campionato femminile da parte di tante società del Sud, assenti negli scorsi anni. Solo la Calabria parteciperà con ben quattro squadre e questo è già un buon risultato. Il presidente Francesco D’Ambrosio, sin dal momento del suo insediamento, ha subito dimostrato impegno e attenzione per il settore femminile e, l’organizzazione di questo evento, rappresenta un passo importante ma, sicuramente, non l’ultimo. Sono felice di accogliere nella mia città tante atlete entusiaste e pronte a dare il meglio di sé e sono sicura che domenica sarà un’altra bella pagina di sport, amicizia e sana competizione».

LA FORMULA E LE SQUADRE

Tredici le formazioni in gara, in rappresentanza delle regioni meridionali dello Stivale: Catanzarese (CZ), Città di Borgia (Cz), Città di Cosenza (Cs), Sala di Catanzaro (Cz), Villa Arangea (Rc), E. Baronissi (Sa), Calimerese (Le), Città di Otranto (Le), Martanese (Le), Sannicolese (Le), La Potentina (Pz), Valdianese (Pz), Città di Policoro (Mt). Le delegazioni arriveranno in città sabato 2 aprile (cena e pernottamento a carico della Fib Calabria). Domenica 3 aprile, dopo la presentazione delle squadre al bocciodromo Corvo/indomita), dalle 9.15 cominceranno le ostilità – si fa per dire – con le fasi eliminatorie in programma ai bocciodromi di Catanzarese, Città di Borgia, Isonzo e Sala. Le fasi finali sono in programma dalle ore 15 ai bocciodromi Corvo/Indomita e dell’Isonzo; a seguire la premiazione. Direttore di gara è Vitaliano Palaia, arbitro regionale e coordinatore arbitrale Fib Calabria per la raffa.