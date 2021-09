Calcio a 5, C2 regionale: lo Sporting Club Corigliano non ci sarà

CORIGIANO ROSSANO (CS) – Lo Sporting Club Corigliano C5 non sarà ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie C2 di calcio a cinque regionale 2021-2022.

A causa della congiuntura economica, dettata dalla pandemia, e al venir meno di alcune vitale figure dirigenziali, la società biancoverde, seppur a malincuore, ha deciso e comunicato alla Lnd Calabria di non poter partecipare al campionato futsal di categoria. Scelta resasi necessaria, in questo particolare periodo storico, per tutelare anche il buon nome dello Sporting evitando successivi problemi di qualsiasi natura.

Beninteso, fatto questo necessario passo indietro, il presidente Massimo Fino non preclude alla possibilità avvenire di tornare ad investire risorse e uomini in un nuovo progetto. Lo stesso patron biancoverde ci tiene a ringraziare tutte le anime che con passione, sacrifici e determinazione hanno permesso nel corso di questi anni la nascita e la crescita di questa realtà che si ci augura possa tornare a risplendere.

Cr. Fior.