Come un’analisi corretta influisce sulle scommesse calcio

Per avere successo nelle scommesse, è necessario comprendere gli eventi nel dettaglio. Senza questo fattore, le possibilità di vittoria dello scommettitore diminuiscono notevolmente alla distanza. Anche quando si lavora con tattiche di scommesse calcio preconcette, è necessario analizzare in dettaglio ogni partita selezionata. Questi consigli vi aiuteranno a capire come analizzare le partite.

Peculiarità dello sport

Ogni disciplina presenta delle differenze che è necessario conoscere quando si fa un pronostico. Quando si analizzano le partite di calcio, l’infortunio di un giocatore non rappresenta una situazione critica, a differenza del tennis. Esistono molte differenze tra le discipline individuali e quelle di squadra. Pertanto, l’analisi delle partite di calcio sarà più difficile, in quanto il giocatore deve valutare le capacità delle due squadre di 11 persone, trovare interviste con lo staff tecnico e altri approfondimenti dal campo avversario.

I movimenti del rapporto e le loro cause

Le quote sono in costante movimento e per un lavoro di successo gli scommettitori devono tenere traccia di questo processo. Tenere conto del movimento della linea vi permetterà di determinare le sviste. Se ci sono molte scommesse calcio sulla vittoria di una squadra, significa che la quotazione su questo mercato diminuirà e le quote sul mercato opposto aumenteranno.

Analisi statistica della partita

Torneo (Lega)

Se avete deciso di analizzare le partite, dovete capire che una partita può avere un significato diverso per i due avversari. Ad esempio, nelle partite di coppa gli allenatori schierano una doppia formazione, mentre in LF, LE, LC escono i migliori interpreti con una motivazione maggiore.

Posizione delle squadre in classifica

Questo include la lotta per la sopravvivenza o per la vittoria della divisione. Ad esempio, l’analisi delle partite di calcio deve tenere conto di quali posti in classifica andranno alle Coppe europee. Alcuni campionati nazionali introducono gare di spareggio per la sopravvivenza nella divisione d’élite e per le prime tre classificate.

Calendario, programma delle gare

Gli atleti spendono molte energie nei duelli e alcuni giocatori non riescono a riprendersi rapidamente dai voli più duri. Tutto ciò influisce sulle scommesse calcio. È necessario osservare il calendario delle prestazioni degli avversari e conoscere le loro priorità. Ad esempio, per una partita di calcio in Champions League, l’allenatore potrebbe mettere in campo i sostituti per far riposare i principali interpreti.

Gol segnati e subiti

Dal numero di occasioni realizzate si può determinare lo stato di forma della squadra. Ad esempio, quando il Bayern Monaco è in condizioni ottimali, la squadra supera gli avversari con un punteggio devastante. Allo stesso tempo, lo stile di gioco del club non è d’attacco. Le squadre difensive segnano poco, ma sono in grado di mettere l’autobus in porta e di ottenere il risultato desiderato.

La forma individuale dei giocatori

Nelle discipline a partita singola, questo parametro è importante, in quanto consente di valutare le reali possibilità di successo dell’avversario. Ad esempio, se un giocatore ha ottenuto buoni risultati nelle ultime partite, sarà avvantaggiato rispetto allo sfavorito. Negli sport di squadra ci sono giocatori insostituibili, ad esempio dopo la partenza di Messi dal Barcellona, il club catalano ha smesso di mostrare i suoi migliori risultati.

Composizioni

Nelle partite di calcio, è necessario valutare se la squadra principale o quella di riserva prenderà parte al confronto. Se alcuni giocatori importanti si infortunano prima della partita, ciò può influire sull’esito dell’incontro.

Abbinamenti casa/viaggio

Se una squadra si incontra in casa davanti ai propri tifosi, ha maggiori possibilità di vincere alle scommesse calcio. In queste partite, la prima squadra non ha altri obiettivi davanti a sé se non quello di vincere. Gli ospiti saranno contenti anche con un pareggio. Questi indicatori non sono validi nelle partite in cui gli outsider affrontano i favoriti.