Cirò Marina doppia capitale degli sport estivi fra beach soccer e circuito mondiale di beach volley

CIRÒ MARINA (KR) – Ancora un’estate sportiva nel segno di Cirò Marina. L’apprezzata meta turistica crotonese da oggi, 7 luglio, e fino a domenica 10, sarà capitale nazionale del beach soccer nazionale dal momento che ospiterà, oltre il Campionato di Serie AON maschile (Poule Scudetto e Promozione), anche la prima tappa storica della Coppa Italia femminile (oggi pomeriggio, alle 18 e alle 19 le prime due gare) e le finali nazionali under 18 FIGC.

Uno sforzo organizzativo che ha coinvolto l’amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento BS LND. Il taglio del nastro dell’evento è avvenuto oggi con la conferenza stampa di presentazione tenutasi al Palazzo Porti di Cirò Marina. Sono intervenuti il Vice Presidente LND (Area Sud) nonché Presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini, il Sindaco Sergio Ferrari, l’Assessore allo Sport Ferdinando Alfì, il Direttore dell’evento “Luglio in Sport” Giuseppe Caricato e l’ex calciatore professionista, testimonial della manifestazione, Domenico Maietta.

”E’ con grande piacere che accogliamo per il secondo anno tecnici, giocatori e addetti ai lavori, tutti graditi ospiti nel nostro territorio. Questo evento certifica la bontà dell’iniziativa “Luglio in Sport” per far apprezzare, attraverso le diverse discipline, le nostre bellezze. Il Beach Soccer si inserisce alla perfezione in questo binomio sport e turismo. Ringrazio di cuore la LND per questa rinnovata fiducia. Colgo l’occasione per presentare, fin da oggi, la candidatura di Cirò Marina come tappa del circuito ufficiale anche per la prossima stagione”. Così il sindaco Ferrari che ha fatto gli onori di casa. Non trattiene la propria soddisfazione neanche il giovane assessore Alfi: «La nostra bella Cirò Marina per il secondo anno consecutivo si conferma capital mondiale dei beach games, dal momento che dopo il beach volley, con la tappa mondiale del beach volley maschile e femminile, che ospiteremo dal 14 al 17 luglio, è proprio il caso di dire che ci siamo superati». Nel comune cirotano, infatti, si svolgerà una tappa del World Pro Tour Futures, di beach volley maschile e femminile, che porterà in riva allo Ionio atleti da tutto il mondo.

LUGLIO IN SPORT

Alfi spiega poi così il successo della manifestazione “Luglio in Sport”: «Abbiamo deciso di puntare sul turismo sportivo perchè riteniamo che sia un bel modo di valorizzare il nostro territorio. Il turismo sportivo permette, più di altri, di superare il gap infrastrutturale con altre realtà. L’atleta vuole partecipare a queste manifestazioni di alto livello a tutti i costi, anche se l’aeroporto non è molto vicino al pase e le viabilità non è dappertutto ottimale. Come Amministrazione comunale abbiamo puntato molto su questo e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a centrare un obiettivo importante: destagionalizzare Cirò Marina facendo partire in qualche modo prima il turismo vacanziero».

«Vi aspettiamo alla splendida Beach Arena di Località Torrenova. Ad accogliervi anche mare stupendo, bandiera blu per la ventiduesima volta, una spiaggia bellissima e servizi ottimali».

PROGRAMMA BEACH SOCCER

IL CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

Giovedì 7 luglio

18.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Pisa-Futsal Basic Academy

19.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Pavia calcio a 5-Lady International

Venerdì 8 luglio

10.30 (Poule Promozione) Genova-Seatram Chiavari

11.45 (Poule Scudetto) ADJ Nettuno-Pisa

14.45 (Poule Scudetto) Terracina-Sicilia

16.00 (Poule Promozione) Naxos-Ecosistem Lamezia

16.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Pisa-Alsa Lab Napoli CAMPO N.2

17.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Lady International-Canalicchio Catania

17.15 (Poule Scudetto) Happy Car Sambenedettese-Alsa Lab Napoli

18.00 (Poule Promozione) Adriatica Immobiliare Cagliari-Vastese CAMPO 2

18.30 (Pule Scudetto) Famaè Viareggio-Catania

19.45 (Poule Promozione) Bologna-Icierre Lamezia

Sabato 9 luglio

10.30 (Poule Promozione) Vastese-Genova

11.45 (Poule Promozione) Immobiliare Adriatica Cagliari-Bologna

14.45 (Poule Scudetto) Canalicchio Catania-Sicilia

15.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Canalicchio Catania-Pavia calcio a 5

16.00 (Poule Scudetto) Farmaè Viareggio-ADJ Nettuno

17.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Alsa Lab Napoli-Futsal Basic Academy CAMPO N.2

17.15 (Poule Scudetto) Terracina-Pisa

18.00 (Poule Promozione) Città di Milano-Naxos CAMPO 2

18.30 (Poule Scudetto) Happy Car Sambenedettese-Catania

19.45 (Poule Promozione) Icierre Lamezia-Seatram Chiavari

Domenica 10 luglio

10.30 (Poule Scudetto) ADJ Nettuno-Terracina

10.30 (Poule Promozione) Seatram Chiavari-Vastese CAMPO 2

11.45 (Poule Promozione) Naxos-Immobiliare Adriatica Cagliari CAMPO 2

11.45 (Poule Scudetto) Catania-Canalicchio Catania

13.00 (Poule Promozione) Genova-Città di Milano

14.45 (Poule Scudetto) Sicilia-Alsa Lab Napoli

16.00 (Poule Scudetto) Pisa-Happy Car Sambenedettese

17.15 (Poule Promozione) Ecosistem Lamezia-Icierre Lamezia

18.30 (Coppa Italia femminile – Finale) Vincente Girone A – Vincente Girone B

PROGRAMMA Beach Pro Tour Futures FEMMINILE

PROGRAMMA Beach Pro Tour Futures MASCHILE

