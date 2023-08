Coppa Italia di tuffi a Berlino: Tocci nella top5 dei 3 metri

Terzo, ieri, nella finale del sincro in coppia con il compagno e amico Lorenzo Marsaglia. Quinto, oggi, nella finalissima del trampolino metri tre. Questa, in sintesi, l’ottima Coppa del Mondo di tuffi – in programma fino a domani a Berlino – di Giovanni Tocci. L’atleta di Rende, capitano della Nazionale italiana di tuffi, tesserato per C.S. Esercito e Aqa Cosenza, si conferma fra i migliori della sua categoria, come testimonia la gara odierna, condotta testa a testa con i migliori e chiusa a meno di trenta punti dal podio.

Le rotazioni di Tocci

L’ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (da 77.50 punti) e il doppio e mezzo avanti carpiato con doppio avvitamento portano Tocci al secondo posto e potenzialmente sul podio. I successivi salti poco meno brillanti lo fanno scivolare al settimo posto ma il triplo e mezzo raggruppato ritornato gli fa chiudere la gara al quinto posto, a 398.20 punti.

Dive Dive No. DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Dive Points Total Points Dive Rank Ov Rank Points Behind 1 107B 3.1 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 77.50 77.50 2 2 9.20 2 5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 76.50 154.00 =2 2 21.95 3 205B 3.0 5.5 5.0 5.0 6.5 5.0 5.5 5.0 46.50 200.50 11 5 67.10 4 305B 3.0 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 61.50 262.00 7 7 86.10 5 109C 3.8 6.5 6.5 5.5 5.5 5.0 5.5 6.5 66.50 328.50 8 6 111.40 6 407C 3.4 7.0 6.5 7.5 7.5 6.5 7.0 6.5 69.70 398.20 6 5 142.40

La classifica finale

Nella classifica finale dominata dal cinese Wang che rompe il muro dei 500 punti, sesto è Lorenzo Marsaglia (Marina Militare – CC Aniene Roma), bronzo in coppia con Tocci dal sincro.

Queste le prime sei (di dodici) posizioni (da World Aquatics):