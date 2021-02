Coppa Tokyo, il tris di Francesco Porco. Pallanuoto: oggi l’esordio di Cosenza in A2

COSENZA – Le acque della piscina Bianchi del Centro Tecnico Federale di Trieste ci restituiscono un Francesco Porco più consapevole e ormai esperto trampolinista. Tre medaglie conquistate in altrettante gare disputate per il tuffatore cosentino delle Fiamme Oro e della Cosenza Nuoto. Dopo l’argento dal trampolino 1 metro e al sorprendente oro dal trampolino 3 metri, il secondo posto nella gara sincro in coppia con il compagno di squadra Andrea Sargent Larsen incornicia un’ottima Coppa Tokyo da ricordare per il 21enne atleta calabrese.

Il prossimo appuntamento a cui guardare sono ora i Campionati Italiani di categoria indoor a cui Porco arriverà di sicuro motivato e a cui ci auguriamo di ritrovare anche Giovanni Tocci, dopo l’infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dalle piscine da un paio di mesi.

CLASSIFICA ASSOLUTI MASCHI – 3M SINCRO – FINALE POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 BELOTTI Stefano Bergamo Tuffi asd 2004 314.19 CAFIERO Matteo Canottieri Milano 2005 2 LARSEN Andreas Sargent GS Fiamme Oro 1999 289.59 24.60 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 3 CENTURIONI Flavio GS Fiamme Oro 2005 245.01 69.18 GIOVANNINI Riccardo GS Fiamme Oro 2003

A2 DI PALLANUOTO: OGGI L’ESORDIO DI COSENZA

Non solo tuffi: gli appassionati calabresi degli sport acquatici oggi pomeriggio hanno segnato in agenda l’esordio nella Serie A2 femminile per la Cosenza Pallanuoto. Dopo avere riposato nella prima giornata, la formazione cosentina è pronta per affrontare la trasferta siciliana in casa della Brizz Nuoto. Partita difficile certo, ma lo sarà per entrambe le formazioni, anche se la squadra catanese è già scesa in vasca battendo in trasferta la Torre de Grifo. Il tecnico Francesco Fasanella potrà contare sulla esperienza delle veterane e sull’entusiasmo delle più giovani che già nella passata stagione avevano trovato il modo per mettersi in evidenza. Nuova la formula di questa annata con quattro gironi da cinque squadre e partite che si giocheranno ogni due settimane. In occasione del debutto stagionale della Cosenza Pallanuoto, il Presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro ha rivolto a nome dell’intero Comitato, un augurio. “Finalmente si ricomincia con la serie A2 femminile che vedrà quale unica formazione calabrese la Cosenza Pallanuoto – sottolinea Alfredo Porcaro – e questa ripartenza è un segnale di speranza affinché tutto possa ritornare alla normalità. L’augurio da parte dell’intero Comitato è che la squadra cosentina possa centrare i propri obiettivi in una stagione decisamente particolare. Sarebbe una bella soddisfazione per dirigenti, tecnici , giocatrici della società e per noi del Comitato”.