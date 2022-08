CorriCastrovillari, aperte le iscrizioni per la Mezza Maratona dei Borghi Pollineani

CASTROVILLARI (CS) – La più bella! È questo lo slogan che accompagna la prima edizione della Mezza Maratona dei Borghi Pollineani che domenica 23 ottobre 2022 vedrà coinvolti centinaia di podisti provenienti da tutta Italia. Organizzata dall’A.S.D. CorriCastrovillari, la Mezza Maratona dei Borghi Pollineani partirà da Castrovillari e

toccherà San Basile e Morano Calabro per far godere agli atleti dei 21,0975km tra i più suggestivi dell’alta

Calabria. Un percorso circolare completamente immerso tra bellezze paesaggistiche, scorci mozzafiato e meraviglie

architettoniche. Due gli obiettivi: divertirsi correndo e valorizzare i punti forti, molto spesso dimenticati, di

una terra tenace e sanguigna, che sa regalarti tanto se sai amarla incondizionatamente.

«La Mezza Maratona mancava da molto in Calabria. Siamo felici, orgogliosi ed onorati di aver riportato una

competizione di tale livello a queste latitudini» ha dichiarato il presidente della CorriCastrovillari

Gianfranco Milanese.Ed è proprio grazie all’instancabile impegno di tutto il direttivo della CorriCastrovillari se l’evento del 23 ottobre potrà concretizzarsi. «Un grazie doveroso va a tutto il mio infaticabile staff che con gioia e voglia di fare si butta sempre a capofitto in tutte le sfide. Un ringraziamento alle Amministrazioni comunali dei tre comuni coinvolti. Si sono mostrate da subito interessate al progetto e vogliose di portarlo avanti mettendosi a disposizione».

Ed è proprio la collaborazione sinergica tra sport e Istituzioni a creare manifestazioni di grande risonanza

come la Mezza Maratona: un sali scendi di emozioni che aspetta tutti gli appassionati di atletica e non solo.

Patrocinato dalla FIDAL, con il supporto di FIDAL Calabria, di ASI nazionale e del CONI, la Mezza Maratona

dei Borghi Pollineani vede il sostegno dei comuni di Castrovillari, San Basile e Morano Calabro, dell’Ente

Parco Nazionale del Pollino e la partecipazione dei main partner della CorriCastrovillari, Caffè Guglielmo,

insieme alla Milanese Srl, allo Studio Dentistico dott.ssa Maria Antonella Pagliaro e ad Agripharma.

Chiunque voglia cimentarsi con questa distanza e visitare tre delle più belle cittadine dell’alto Pollino può

iscriversi alla manifestazione inviando una mail all’indirizzo: corricastrovillari@gmail.com e sul sito

www.cronogare.it.

Per ulteriori informazioni, regolamento e per visualizzare il percorso: www.corricastrovillari.it e

www.calabria.fidal.it. Per restare sempre aggiornati: pagina Facebook e Instagram CorriCastrovillari e

sempre su Instagram quella dedicata alla Mezza Maratona Borghi Pollineani.