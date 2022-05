Cosenza Calcio: riapre anche la tribuna B

La Società Cosenza Calcio informa che, al termine dei sopralluoghi effettuati dal Gruppo Operativo di Sicurezza è stata disposta l’apertura temporanea del Settore Tribuna B dello Stadio San Vito Gigi Marulla per la gara Cosenza – Cittadella. Il GOS ha verificato lo stato della struttura in seguito agli interventi effettuati dal Cosenza Calcio. Con l’apertura del settore sopracitato la capienza dell’impianto sale a 20.008 posti. I tagliandi sono in vendita presso i punti indicati nel comunicato prevendita al costo di 10:00 euro.

LINK PER INFO SUI BIGLIETTI:

🔗 https://bit.ly/PrevenditaCosenzaCittadella