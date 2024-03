Cosenza-Catanzaro, riaperta anche la Tribuna Rao. Soddisfatto il Sindaco Franz Caruso

“I nostri tifosi potranno avere a disposizione domani, in occasione del derby tra Cosenza e Catanzaro, altri 1187 posti. E’ stata autorizzata, infatti, dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ringrazio per il lavoro svolto, la riapertura anche della Tribuna Rao (Tribuna B coperta) dello Stadio San Vito-Marulla”. Ad annunciarlo è il Sindaco Franz Caruso che ha accolto con soddisfazione la decisione assunta al termine del sopralluogo che la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha effettuato nel pomeriggio di oggi allo stadio e che ha dato esito positivo.

“In questo modo – ha sottolineato Franz Caruso – si completa il percorso avviato sulla base della convenzione che regola la concessione per 5 anni dello stadio San Vito-Marulla al Cosenza calcio e che ha previsto la realizzazione dei lavori a scomputo dei canoni annui che la società è tenuta a corrispondere al Comune. Con la piena disponibilità anche della Tribuna Rao – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – non solo abbiamo restituito alla città e a tutta la provincia uno stadio più sicuro e più capiente, ma questa sarà l’occasione per tornare ad offrire, a favore di telecamera, il colpo d’occhio che il “Marulla” ha sempre offerto, quello cioè di uno stadio nel quale la passione e i colori rossoblù hanno sempre fatto la differenza. Il fatto che tutto questo avvenga alla vigilia del derby Cosenza-Catanzaro è un elemento in più che non può che far gioire i tifosi della nostra squadra del cuore”.

Il Sindaco Franz Caruso ha poi ringraziato l’Assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli “che con particolare impegno ha seguito le diverse fasi della riapertura, prima della Tribuna B scoperta ed oggi della Tribuna Rao. L’impegno sinergico di Sindaco, assessore e Società ha consentito il raggiungimento di un obiettivo inseguito da anni”.