Cosenza, è addio ufficiale con Roberto Goretti: Gemmi già a lavoro

COSENZA – Si conclude dopo una sola stagione l’avventura del direttore sportivo Roberto Goretti. Nessun rinnovo di contratto e via verso altri lidi. L’ex ds del Perugia è infatti prossimo a sposare il progetto della Reggiana. Un nuovo campionato ambizioso, quello della compagine emiliana pronta a battagliare in Serie C, che ha fatto gola a Goretti a sin da subito. Il rapporto con il presidente Eugenio Guarascio, non così idilliaco dopo alcune esternazioni a mezzo stampa, avrebbe fatto il resto.

Cosenza, addio con Goretti: Gemmi già in città

L’addio con il Cosenza era nell’aria, specialmente con l’arrivo di Roberto Gemmi a Cosenza, adesso c’è anche l’ufficialità. C’è già l’annuncio del nuovo direttore e la conseguente decisione per il tecnico rossoblù. Fonti interne della società avrebbero parlato delle quotazioni del tecnico Pierpaolo Bisoli in grande risalita, specialmente dopo alcuni colloqui fra dirigenza e gemmi. L’ex ds del Pisa non avrebbe posto alcun veto per la conferma del tecnico. Per Gemmi è intanto pronto un accordo annuale con opzione per il secondo più eventuali bonus.

Ecco la nota con cui il club di via degli Stadi ha annunciato l’addio di Goretti. “La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il Direttore Sportivo Roberto Goretti, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, di comune accordo non sarà rinnovato. Al Direttore Goretti va il ringraziamento per il lavoro svolto da parte della Società e l’augurio per il prosieguo della sua attività professionale“, si legge nella nota ufficiale. Ufficiale anche Gemmi al Cosenza: contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.