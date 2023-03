Cosenza pallanuoto: vince in Serie A2 la femminile, perde la maschile in serie C

COSENZA – Bilancio più che positivo, nell’ultimo fine settimana sportivo, in casa Cosenza. La pallanuoto, per la società AQA regala soddisfazioni ed impegni.

La femminile, in serie A2, Cosenza pallanuoto batte Pretuziana Sport per 20 reti a 7. Parziali: 6-1, 5-0, 4-3, 5-3. Nel quarto turno del girone di andata, la Cosenza Pallanuoto torna a macinare gol e punti. Netto il divario tra le due compagini in acqua, con le padrone di casa che a metà gara conducono già per 11-1. Con questa importantissima vittoria le calabresi salgono a quota 29 punti in classifica, a + 4 dalle dirette inseguitrici, le marchigiane della Vela Nuoto Ancona, che nel frattempo vengono fermate a Santa Maria Capua Vetere dal Volturno (11-10). Cosenza stacca già il pass per i playoff. Si punta alla serie A1 ma occorre giocare le tre gare rimanenti al meglio per la posizione in griglia.

In serie C, nella piscina Scuderi a Catania, la Cosenza Pallanuoto ha perso per 13 reti a 6. La Wp Catania, squadra ostica e a pari punti con Cosenza, ha portato a casa i punti per la classifica ma resta valida la consapevolezza dei mezzi e con un unico obiettivo in testa per la squadra bruzia. Si punta all’immediato recupero già nel prossimo match, sebbene ancora una volta fuori casa.

Infine la partita del Campionato Regionale under 16, tra Cosenza Pallanuoto e Italica che si è conclusa per 9 reti ad 8 in favore dei padroni di casa nella piscina di Campagnano.

Risultati importanti dunque ed un lavoro di squadra, in tutte le categorie, che sta producendo sacrifici ma anche tante soddisfazioni sportive.